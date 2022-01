Sergio González manda un guiño a Cervera tras la victoria ante el Levante

Sergio González se mostraba muy satisfecho en sala de prensa. El Cádiz lograba su tercer triunfo de la temporada, el primero con el técnico catalán en el banquillo. Hasta el momento, tres partidos de Sergio y dos empates y un triunfo. El equipo parece tener otra cara y creerá en la salvación hasta el final. En relación al choque, el entrenador señalaba que "es una victoria muy completa, porque no le falta de nada. Vamos a tener muchos partidos así y ojalá estemos igual de sólidos que hoy. Hoy salen los futbolistas destrozados y ellos son conscientes que sin esa fe va a ser complicado salir de ahí. Hemos dado un pequeñito paso y ojalá salgamos de ahí".

Fue cuestionado por la clave para el partido y fue claro. "En la efectividad. Sabíamos que era un partido de alta tensión de dos equipos que nos jugamos la vida, y el partido estaba claro que estaba condicionado por el tema emocional. Sabíamos que el Levante nos iba a apretar en los primeros minutos y el equipo ha estado veterano y expeditivo. Es normal que Levante te genere ocasiones porque es un equipo muy trabajado. En la segunda parte hemos tenido el gol de Negredo, y luego no solo hemos estado estables, sino que hemos metido un segundo gol".

Quiso acordarse de Álvaro Cervera a la conclusión del partido, destacando la importancia del ex técnico. "Necesitábamos esta victoria y esta victoria es mérito de los futbolistas. También querría darle mérito al anterior entrenador, Álvaro Cervera, porque a mi no me ha dado tiempo aún a hacer en el Cádiz CF lo que quiero hacer".

Preguntado por la trifulca que se montó en la celebración del segundo gol del Cádiz y en la que Iván Alejo fue sancionado con cartulina amarilla, Sergio González decía que "No sé que ha pasado en la acción con Alejo. Mi futbolista me comenta que no le ha dicho nada al rival". Por último, era preguntado por la lesión de Fali Giménez. El central se marchó en el minuto 35 llorando del terreno de juego y en camilla en una imagen que no invita mucho al optimismo, aunque después se pudo ver al central sentado en el banquillo sin ningún tipo de problema. "Tiene mala pinta, dentro de lo que es una lesión muscular, y vamos a ver el alcance. No tenemos aún un primer diagnóstico", destaca el técnico.