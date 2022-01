El Cádiz intenta a última hora el fichaje de Lucas Pérez

Se complica y mucho la llegada de un delantero para el Cádiz CF en este último día de mercado. El lunes arrancó con la noticia del rechazo de Borja Bastón a la propuesta del submarino amarillo una vez que el club gaditano comunicara al Real Oviedo la intención de hacerse con los servicios del ariete madrileño. A pesar de que desde el sur de España se le ofrecía un contrato de larga duración y una mejora salarial importante, finalmente el delantero seguirá, como mínimo hasta final de temporada, en el equipo asturiano.

Posteriormente el club intentó casi a última hora la llegada de Manu Vallejo mejorando las condiciones que llegó a ofrecer en un primer momento al Valencia, pero parece que finalmente el canterano natural de Chiclana de la Frontera podría salir con rumbo al Levante en un intercambio con Malsa, futbolista que gusta y mucho a Bordalás. El último intento del Cádiz para hacerse con los servicios de un delantero en este mes de enero ha sido Lucas Pérez, ariete del Elche.

Un jugador con una experiencia contrastada en Primera división y que llegó incluso a jugar con el Arsenal, aunque el club ilicitano es el que finalmente no ha aceptado la propuesta del submarino amarillo ya que no quiere reforzar a un rival directo por la permanencia en la máxima categoría del fútbol español. Los rumores de una posible llegada del delantero aumentaron cuando el Elche hacía oficial por la tarde la incorporación de Ezequiel Ponce, delantero sudamericano que refuerza a los ilicitanos en este mercado.

Tampoco parece que vaya a firmar por el Cádiz Zaza, delantero italiano y que en un primer momento fue rechazado por el club, situación similar a la de Diego Costa, que no está en la Tacita de plata porque en el club gaditano no vieron con buenos ojos su incorporación.

En un primer momento el delantero en el que se interesó el Cádiz fue Luuk De Jong, y hubo incluso un acuerdo con Sevilla y Barcelona, aunque finalmente el delantero neerlandés no quiso aceptar la propuesta cadista, como tampoco quiso aceptar Paco Alcácer la supuesta oferta de dos millones hasta final de temporada de los andaluces. Djuka, ariete del Sporting de Gijón fue otro de los objetivos del club en este mes de enero, pero el Cádiz no estaba dispuesto a satisfacer las pretensiones económicas de los asturianos, mismo motivo por el que no pudo firmar finalmente Manu Vallejo.