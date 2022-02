Sergio González: "Ha sido una oportunidad desaprovechada"

El entrenador del Cádiz valoró el empate en sala de prensa

Hablaba Sergio González a la conclusión del partido en Los Cármenes entre Granada y Cádiz CF. Los amarillos desperdiciaron una oportunidad única de vencer a un rival directo por la salvación y suman cuatro jornadas consecutivas sin conocer la victoria.

"Ha sido una oportunidad desaprovechada por como ha acontecido el directo del partido. El partido ha comenzado bien, interpretando bien el juego, y la expulsión nos ha puesto nerviosos y parece que nos ha afectado más a nosotros que a ellos. En la segunda parte hemos estado mejor que ellos y ha habido fases en las que se ha visto que éramos más y hemos generado ocasiones pero han sido insuficientes", destacaba Sergio González.

El equipo a pesar de jugar con un hombre más durante todo el segundo acto, apenas generó peligro, y reconocía, en relación al número de ocasiones que "deberíamos haber tenido más. En nuestro debe hemos buscado mover el árbol desde el banquillo y no hemos dado con la tecla porque no nos hemos llevado el partido. Estoy triste porque no hemos sido capaces de hacerle más daño al Granada estando con diez", apuntaba el entrenador del submarino amarillo en sala de prensa ante los medios de comunicación allí presentes.

No quiso valorar si el empate a uno fue justo o injusto por lo visto sobre el césped del estadio granadino. "Justo o no, hemos sido dos rivales con ciertos temores, y con uno menos el Granada ha sacado su mejor rendimiento, pero nosotros no hemos sacado todo el jugo al elemento ofensivo que teníamos. Ellos han estado defensivamente en una nota de 9 ó 10, y nosotros ofensivamente en un 6 o un 7. Justo o injusto es el resultado que hay".

El equipo ha mejorado su juego, pero sigue sin llegar ese triunfo balsámico que calme las aguas y que de un poco de oxígeno a un Cádiz que cierra la jornada como la empezó, a cuatro puntos de la salvación.

Sergio González era cuestionado por el mensaje que le mandaba a la afición tras el choque. "El mensaje es seguir creyendo y pensar que lo podemos hacer. El equipo da muestra de que está muy vivo, aunque son más sensaciones que puntos. Estamos muy cerca de conseguir la victoria, aunque el equipo no ha estado atrevido, y eso ha hecho que no estuviéramos muy finos arriba. Seguimos trabajando, nosotros creemos, los futbolistas están vaciándose y quedan muchos partidos todavía".