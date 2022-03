Las cuentas de Sergio para mantener al Cádiz en Primera

El final de temporada, Cervera, los fichajes invernales€Sergio González repasa varios aspectos desde que se sentó en el banquillo cadista

El Cádiz ha conseguido salir de la zona de descenso de la mano de su técnico, Sergio González. Con un buen juego y desarrollando una faceta ofensiva muy distinta a la que el aficionado cadista estaba acostumbrada a ver, el técnico catalán ha dado con la tecla para sacar a flote a un equipo que se encontraba a la deriva del descenso desde hacía 18 jornadas.

El técnico ha concedido una entrevista a Diario de Cádiz para hablar de varios temas que repercuten en la actualidad del equipo gaditano. Sobre su balance desde su llegada, el entrenador ha querido mostrar su felicidad desde su llegada. "La aceptación del grupo es lo más importante; a nosotros nos han aceptado muy bien, han entendido el mensaje y la propuesta nuestra de la forma de entender el fútbol y nuestro estilo de juego, y lo cierto es que han sido como esponjas. Se han dedicado a escucharnos y a atendernos, y luego a ejecutarlo, que es lo más difícil en el mundo del fútbol", cuenta el técnico catalán.

El objetivo de este Cádiz para esta temporada es bien claro: mantenerse en Primera división. Después de salir del descenso, Sergio González ha hablado de algunos números para poder mantener la categoría. "El tema de la permanencia es muy difícil. Al final a nivel de puntos el año pasado fueron 36 y este año va a estar por ahí, 36, 37 ó 38. La línea más directa para conseguirla es sumar nosotros nuestros puntos; luego lo que pase alrededor y que pueda ayudar, perfecto; pero nuestro camino está claro cuál debe ser", comenta Sergio.

Actualmente el Cádiz CF tiene 27 puntos, lo que le hace tener la necesidad de sumar casi más de diez puntos en las jornadas que quedan por disputarse del campeonato. El calendario no le acompaña mucho, puesto que debe enfrentarse a varios 'cocos' de la liga, como son Valencia, Betis, FC Barcelona, Athletic de Bilbao o Sevilla en las próximas cinco jornadas. Por no olvidar que tiene que viajar a San Sebastián para enfrentarse a la Real y recibir al Real Madrid en el Nuevo Mirandilla más adelante.

La llegada de los nuevos fichajes en invierno



Parte de su juego y su posible salvación es fruto de las nuevas incorporaciones de enero para encarrilar el último tramo de la temporada. El director de orquesta de este Cádiz ha contado lo siguiente sobre los nuevos nombres del plantel del equipo de la Tacita. "Al final son fichajes importantes siempre y cuando aciertes. La dirección deportiva y todos hemos estado muy afinados. Por nombres propios, Fede ya venía por Álvaro Cervera, aunque la gente me lo pone de mi etapa pero ya estaba firmado antes de que fuera entrenador. Rubén Alcaraz fue petición mía y así se lo manifesté al presi. A Idrissi lo conocía la dirección deportiva y nosotros también, y pensamos que podía ser diferencial en el uno contra uno, en el último pase donde se precisa más talento. Y el tema de Luis también fue una apuesta mía porque entendíamos que a nivel de centrales nos daba el perfil que buscábamos para meter mucha más competencia a ese puesto. Y Lucas Pérez era una operación a la que no se le puede decir que no; un futbolista contrastado, con experiencia, calidad y que ha demostrado en su carrera ese potencial que tiene. No está teniendo los minutos que quiere pero nos va a dar mucho".