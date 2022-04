Borja Iglesias mira "a la Champions", narra el penalti y avisa: "Hemos confiado, hemos creído y hemos remontado"

El delantero del Real Betis elogia el juego del Cádiz y destaca que su equipo creyera siempre en la remontada

Borja Iglesias no fue titular pero, una vez más, fue el hombre del partido. Su entrada y la de Tello, unida a la de Joaquín, dieron otro aire al Real Betis, que pudo remontar ante un Cádiz que tenía controlado el marcador e, incluso, estaba creando peligro a la contra.

El Panda provocó el penalti que culminó la remontada y, sin dudarlo, cogió el balón y la puso donde ledesma no podía llegar. "Hay distintos lanzadores, pero yo tengo la confianza de todos para lanzarlo", admitía Borja, quien narraba cómo había sido la juagda decisiva del partido. "Es una jugada en la que he intentado sacármela de encima, se me ha ido larga y he ido a presionarle para ver si podía robarle, él al ir a golpear le toca con el pie de apoyo y me pega a mí con el otro. Es mala suerte para él", resumía el gallego, que recibió la patada que el colegiado extremeño Gil Manzano consideró como penalti.

En cuanto al partido en sí, el punta del Betis admitía que había sido muy difícil. "El encuentro se nos había puesto muy complicado con el gol de ellos. Además, tras éste había hecho un partido más cerrado, pero hemos confiado, hemos creído y hemos remontado", indicaba antes de elogiar el encuentro del Cádiz CF: "Ellos han competido muy bien, nos lo han puesto más dificil, pero este equipo ya ha remontado más veces y eso ayuda. Son tres puntos importantísimos".

Sobre todo porque mantienen al Betis en la pelea por una Champions que se habría escapado en caso de derrota. "Es el objetivo, vamos a por la Champions. Hay que pelearlo hasta el final y compitiendo así vamos a tener nuestras opciones", afirmaba el ex del Espanyol, quien no quiso darle importancia a un roce que tuvo con el Pacha Espino tras el 1-2.

Lo que sí destacó es el gran momento que vive en lo personal y su equipo en egeneral. "Estoy muy bien, contento, feliz... Es una gran temporada de todos, en los que todos están aportando muchas cosas incluso los que participan menos. Ellos también han cumplido y gracias a ellos estamos aquí, así que agradecérselo", concluía.

El gol de Borja Iglesias es su noveno tanto en esta Liga y el decimoséptimo de la temporada, unos números sólo al alcance de los mejores delanteros del mundo y que a estas alturas de campaña pueden igualar muy pocos delanteros.