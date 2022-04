Iván Alejo: "Es un palo duro"

El jugador del Cádiz hablaba en zona mixta tras la derrota de su equipo ante el Betis

Iván Alejo comparecía en zona mixta tras el partido del Cádiz ante el Real Betis. El extremo vallisoletano, que cada día está más asentado en el once titular, marcó el único tanto cadista ante el cuadro verdiblanco. Señalaba que la derrota supone "un palo duro por cómo se ha dado. Veníamos en buena dinámica, el equipo viene de competir bien. Hemos competido a las mil maravillas ante un gran equipo como el Betis. Por pequeños detalles, porque los rivales tienen mucha calidad, se ha decidido el partido. Son un gran equipo, están a un nivel muy alta y creo que ayudar las cosas negativas de hoy no nos van a ayudar nada. Hay que seguir, vamos a un partido difícil en el Camp Nou y tenemos que seguir compitiendo así".

Sobre el gol, destacaba que "Estoy contento a nivel personal porque marcar después de lo complicada que ha sido la temporada para mí, se ve reflejado el trabajo. La celebración era para un amigo, que me dijo que si algún día marcaba lo celebrara así. Es una celebración dedicada a mi amigo, porque a los dos nos gusta mucho Vardy del Leicester".

Los gaditanos cayeron derrotados, pero aún así la remontada en las últimas semanas ha sido notoria y afrontan las últimas fechas del campeonato nacional de liga en un buen momento de forma tanto física como mental. "Estoy tranquilo porque el equipo compite, las sensaciones son buenas. Salga quien salga estamos rindiendo a un nivel altísimo. Vamos a plantar cara en el Camp Nou, vamos a dar mucha guerra en los últimos partidos que queda".

Con Sergio González está disfrutando de la titularidad en Primera división. Cada día sus prestaciones son más positivas y se encuentra en un grandísimo momento de forma. "Uno de los peros que he tenido en mi carrera han sido mis altibajos. Me afectaba cualquier tema extradeportivo a la hora de rendir. Mi pareja me aporta mucha estabilidad, mucha tranquilidad. La familia, mi representante, me ayudan mucho".

Además, el jugador reconocía ante los medios de comunicación presentes en la sala de prensa que "estoy más tranquilo, no me pongo tan nervioso como antes y ahora la llegada de Sergio me ha dado mucha tranquilidad", y agrega sobre Sergio González que "el míster me ha sabido dar ese cariño que necesito para rendir bien, hay gente que necesita palos para rendir bien y yo necesito cariño".