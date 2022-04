Rubén Sobrino se mostró contrariado por la derrota ante el Athletic Club

El delantero del Cádiz hizo el segundo gol de su equipo

Rubén Sobrino fue uno de las artífices de la buena imagen del Cádiz Club de Fútbol ante el Athletic Club en la segunda mitad en el Nuevo Mirandilla. El atacante era suplente, a pesar de su buena actuación en el Camp Nou por lo que arrancaba el partido desde el banquillo. Sergio González le dio minutos en la segunda mitad y respondió con un gol. Estuvo participativo, ágil y rápido y casi iguala la contienda en la última acción, pero no llegó a rematar el centro de Idrissi.

El futbolista comparecía en zona mixta tras las ruedas de prensa de ambos técnicos. Analizaba así la derrota de su equipo: "La sensación siempre que se pierde es muy mala. La primera parte no se puede permitir. Ellos fueron efectivos, tuvieron las primeras que tuvieron. Nosotros también tuvimos ocasiones claras, pero no logramos marcar. En la segunda parte hemos visto al Cádiz que veníamos viendo en los últimos partidos. Con coraje y corazón estuvimos cerca de sumar el punto. La segunda parte ha sido muy buena, era muy complicado y casi lo hemos conseguido".

A pesar de la buena segunda mitad que hizo el submarino amarillo, el primer acto fue para el olvido. Falta de intensidad, impresiones, aunque quizás un excesivo castigo para lo visto sobre el césped del estadio gaditano. "El equipo está muy vivo. No se puede repetir lo de la primera parte. Muy pocos partidos nos ha pasado esto con Sergio, nos ha pasado hoy y no tiene que pasarnos más. Esto es Primera División y si te despistas, el equipo rival no te perdona".

A pesar de marcharse al descanso perdiendo por tres a cero, el grupo siguió creyendo hasta el final. Lucas Pérez, en su primera acción sobre el terreno de juego lograba recortar diferencias en el marcador, poco después Negredo y Luis Hernández tenían dos grandes acciones para igualar el choque, pero era Sobrino, quien en el minuto 87 hacía el 2-3 definitivo. No pudo llegar al último centro de Idrissi y su equipo caería derrotado, aunque sigue fuera de los puestos de descenso.

"Imposible no era, estábamos haciendo una muy buena segunda parte. Estábamos con todo a raíz del segundo gol. Estábamos igual o mejor que antes, pero estábamos con la confianza de hacer el tercero en cualquier jugada. Las hemos tenido. Nos ha pasado factura el no hacer gol en la primera parte", argumentaba.