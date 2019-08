Escribá vuelve a dejar en casa a Pione Sisto

El extremo danés Pione Sisto se ha quedado, por segunda semana consecutiva, fuera de la convocatoria del técnico Fran Escribá, que tampoco citó al delantero Claudio Beauvue y al central Jorge Sáenz para medirse mañana, viernes, al Sevilla en el Sánchez Pizjuán.

"No es este año, su rendimiento bajo respecto al Pione que vino. A todos, cuando éramos rivales en aquel momento, nos pareció un jugador de máximo nivel, pero es cierto que su rendimiento en esta última temporada no ha sido el mismo. Ahora ya no es su rendimiento, es que hay compañeros que están rindiendo muy bien", afirmó Escribá.

El preparador celeste, no obstante, dejó claro que la actitud del internacional danés es "muy buena" durante los entrenamientos: "Él entrena muy bien, pero ahora creo que hay otros jugadores que están mejor".

El defensa David Juncá y los centrocampistas Okay Yokuslu y Juan Hernández siguen siendo baja por lesión, por lo que el entrenador del Celta de Vigo volvió a citar a los canteranos Iker Losada y Bermejo.

La lista completa la forman: Sergio Álvarez, Hugo Mallo, David Costas, Araujo, Denis Suárez, Fran Beltrán, Iago Aspas, Rubén Blanco, Lobotka, Olaza, Aidoo, Gabriel Fernández, Kevin, Santi Mina, Brais Méndez, Pape Cheikh, Iván Villar, Bermejo e Iker Losada.