José Ángel: "El Sevilla supo aprovechar nuestros errores"

Por parte del conjunto armero, José Ángel ha sido el encargado de dar su opinión sobre la derrota del Eibar ante el Sevilla. El equipo de Mendilibar empezó muy bien el encuentro, pero tras el gol de André Silva el conjunto vasco no pudo reaccionar.

El Eibar empezó bien pese al resultado final: "Creo que el partido por nuestra parte, sobre todo el primer tiempo, ha sido competitivo y de nuestra estilo. Ellos vienen de una gran racha que les sale todo. La primera que tienen la meten y están en un momento dulce. Supieron aprovechar nuestros errores. Si seguimos jugando como el primer tiempo ganaremos muchos partidos".

El primer gol lo cambió todo: "Está claro que aquí el que empieza ganado en Primera División tiene mucho ganado y en este caso ha sido el Sevilla. Ese gol les ha dado tranquilidad".

La acción del penalti a favor del Sevilla ha sido protagonizada por José Ángel: "Sinceramente yo hablo por mí y no quiero hacer mano. Al estar en un estadio tan reducido es difícil querer sacar la mano. Yo quiero quitar la mano, pero el árbitro ve que me pega el balón. Para mí no es porque intento retirar la mano".