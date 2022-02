Francisco admite su error: "Debería haber parado el partido"

El entrenador del Elche, Francisco Rodríguez, ha comentado que "sabía que iba a ser un partido complicado" y se hacía "responsable" de la derrota "por no dominar el tiempo de los cambios".

El técnico almeriense admitió que el Sevilla FC "ha dominado en la primera parte", aunque "nadie ha tenido ocasiones" y "en la segunda, tienen un arreón lógico", y un momento en el que no estuvo "acertado", ya que "debería haber parado el partido". "Veníamos con la intención de sacar algo positivo pero no ha podido ser. Ahora hay que levantarse porque nos la jugamos en cada partido. Debemos seguir, pasar página y felicitar al Sevilla. No supone nada perder el primer partido de 2022. Desde mañana pensaremos el siguiente partido", añadió el técnico del Elche.

El preparador andaluz, quien informó que el colombiano Helibelton Palacios abandonó el encuentro "por un pinchazo muscular, no le pasa nada en la cabeza", aseguró que no le "preocupan las bajas ante el Rayo", ya que tiene a su disposición "gente suficiente que está deseando jugar".



Verdú lamenta el gol del Papu y el momento en que llegó

Por su parte, el capitán del Elche, Gonzalo Verdú, admitía que justo cuando los ilicitanos acababa "de hacer un buen remate" sobre la portería sevillista, en el minuto 70, "llega su primer gol que desequilibra" el encuentro. Y tal vez lo que más le dolía era que él había participado indirectamente en él.

Por ello, Verdú destacaba que "esta derrota escuece, pero no debe impedir seguir por este camino", ya que es un resultado que debe "servir para seguir creciendo", una vez queden "analizadas las causas". "Nos ha faltado pausa en ataque, hemos podido hacer cosas mejor, pero espero que nada nos desvíe del camino", declaraba el zaguero murciano.