Francisco: "Es un triunfo que sabe muy bien"

El técnico del Elche mostró su satisfacción por una victoria que deja el objetivo de la permanencia muy cerca

El entrenador del Elche, Francisco Rodríguez, ha manifestado este martes que el logrado en el Benito Villamarín "es un triunfo que sabe muy bien" y ha querido "agradecer el esfuerzo y el compromiso" de sus jugadores que tiene por delante "cinco partidos para rubricar el objetivo" de la permanencia.

Francisco admitió que los ilicitano han "sufrido" porque el Betis ha "salido con todo", por eso ha tildado de "tres puntos fantásticos" los sumados por un Elche que ha tenido "mayor profundidad con los cambios" y ha "hecho las cosas muy bien" frente a un adversario que "tenía claro que iba a apretar".

"Los partidos se preparan. Teníamos gente que llegaba bien al espacio en el banquillo. Josan y Tete Morente -asistente y autor en la acción del único gol del encuentro- le han dado al equipo lo que queríamos", ha señalado el técnico almeriense en rueda de prensa.

Para Francisco, "es una satisfacción, cuando se dedican tantas horas", alcanzar el logro "nada fácil" de tener "38 puntos a falta de cinco jornadas", algo que pone al "vestuario contento", puesto que va "celebrar un triunfo" que le permite "no depender de nadie", aunque advirtió que "no hay que confiarse. Hay que ser humildes. Si no lo eres, lo pagas".

Tete Morente: "El objetivo está cerca, aunque no hay nada dicho"

El centrocampista del Elche José Antonio 'Tete' Morente, autor del único gol del encuentro que su equipo ha ganado este martes en el Benito Villamarín (0-1), se ha felicitado por haber sumado "tres puntos importantes para el objetivo" de la permanencia, "aunque no hay nada dicho".

"Hemos demostrado que con ganas se puede ganar en uno de los campos más complicados de la Liga. Hemos aguantado en la primera parte y en la segunda hemos aprovechado nuestra ocasión", ha señalado Tete Morente en declaraciones a Gol.

El futbolista gaditano insistió en que "el objetivo está cerca", a una victoria, aunque sabe que "en Primera es complicado ganar", por eso opina que "cuanto antes se logre, mucho mejor".