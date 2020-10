Vadillo pone de ejemplo al Betis para avisar al Espanyol

Pese a contar con De Tomás, con Cabrera, con Embarba... jugadores por los que pagó millones y por los que han ofrecido mucho dinero este verano, la sensación del Espanyol sigue siendo Álvaro Vadillo. Tal vez porque llegara el último o porque aún tiene el aura que le acompañó en el pasado y que le situaba como una de las grandes promesas de futuro, el ex del Real Betis, a sus 26 años, va a intentar de lograr la proeza de ascender por cuarta vez a Primera división, un reto que ya superó con el club verdiblanco, además de con el Huesca y con el Granada.

Por ello, tal vez, se le considere un "talismán" y en Barcelona todos están pendientes de él. Y eso que sólo ha jugado... 17 minutos. "No me considero el talismán. Esto es un equipo y tenemos que subir todos. En la experiencia que tengo de los otros tres ascensos es la humildad y el respeto por la categoría. Todos sabemos perfectamente donde estamos y ésta es la realidad. Sabemos lo que tenemos que hacer para volver a primera. Hay que ser cautos. Si sacas un poco el pecho cualquiera te da un golpe", advertía el extremo espanyolista, quien ponía como ejemplo al propio Betis.

"Al Betis nos pasó que éramos favoritos y empezamos muy mal porque no nos habíamos hecho a la categoría -el equipo se rehízo con Merino y Pepe Mel-. Aquí no ha pasado. Estamos mentalizados. El cuerpo técnico, como los jugadores, somos profesionales para que el entorno sea positivo o negativo. Sabemos la camiseta que llevamos y el club al que representamos. Es bueno empezar bien, pero lo importante es cómo acaba. Tenemos los pies en el suelo. Con el Granada, el Málaga, acababa de bajar. Ellos hicieron cinco de cinco en las primeras jornadas y no terminó subiendo", avisó.

Vadillo, después de ser traspasado por dos millones sin ni siquiera debutar y tras haber firmado libre -negocio redondo para el Celta-, espera de una vez asentarse en un club, pues no dura más de dos años en ninguno desde que saliera del Real Betis. "Esta pretemporada viví una situación difícil y complicada por mi parte. Salió la opción de salir al Espanyol y es lo que he hecho. Lo que quiero es jugar y ser válido. Jugar y disfrutar independientemente de la categoría", asegura el gaditano, quien ve equipo para subir: "Hay muy buenos mimbres en este equipo. Tenemos jugadores de mucha calidad. Por mi experiencia, será importante la humildad y la tranquilidad. Es una categoría complicada y larga", reiteró, recordando de nuevo el ejemplo del Málaga.