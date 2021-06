Busquets: "Tenía muchas ganas de estar aquí y vivir mi última Eurocopa"

Sergio Busquets, capitán de la selección española, regresó este miércoles a la competición con "mucho orgullo", después de sufrir la Covid-19, "de días que no fueron fáciles, con mucha incertidumbre", y con "muchas ganas de estar en un grupo espectacular y vivir la Eurocopa", que será su "última".

"No fueron días fáciles. No dependes de cómo te encuentres ni los días que pasen, sino que tengas un PCR negativo. Había compañeros que lo habían tenido a los diez u once días y otros a los veinte. Dependía todo de eso, no sabíamos lo que podía dar y teníamos muchas ganas de estar en este grupo espectacular y de vivir una Eurocopa que seguro será mi última", explicó en rueda de prensa telemática el futbolista, aislado por Covid-19 del 6 al 16 de junio.

"Había días que estaba mejor, peor, llegué, pude convivir, lo necesitaba por este grupo, por lo que me gusta jugar al fútbol, representar a mi país y conseguir muchos éxitos. Ojalá este sea el camino y poco a poco vayamos cogiendo esa confianza que necesitamos con este partido y afrontar lo que viene, que no va a ser fácil, pero lo hacemos con mucha esperanza y optimismo", dijo Busquets, elegido el mejor jugador del encuentro contra Eslovaquia.

No jugaba un partido desde el 0-0 contra Portugal del pasado 4 de junio. "Me he encontrado bien. Está claro que hacía mucha calor. Cuando hay esta calor y a esta hora de la tarde, te falta un poco el aire, dependiendo del tiempo de partido y si tienes mucho o poco el balón. En líneas generales, me he encontrado muy bien", repasó.

"Justo antes del cambio -en el minuto 71-, se me han subido los gemelos y los isquios, el míster (Luis Enrique) no ha querido arriesgar y ojalá pueda seguir acumulando minutos y encontrarme así de bien. Independientemente de estar asintomático y haber trabajado en casa, el ritmo de los partidos no lo puedes conseguir. Hoy ha sido un pasito más y a estar a disposición para octavos y todo lo que venga", continuó el centrocampista.

España sumó un triunfo indispensable ante Eslovaquia. "El segundo gol ha sido clave. Lo estábamos haciendo bien, incluso habíamos fallado un penalti y habíamos tenido esa pizca de suerte en el primer gol, pero, cuando ya pones dos goles de renta y te crean muy poco peligro, ahí el equipo ha dado ese plus que necesitaba, ha seguido igual y por eso han seguido cayendo los goles", explicó.

"Este partido nos da mucha confianza y moral para afrontar todo lo que viene", valoró Busquets, cuyo equipo reaccionó incluso a un penalti fallado en el minuto 11 por Álvaro Morata: "Está claro que lo queríamos marcar, como seguro Álvaro. El fútbol tiene esto. Al final, sólo lo falla quien lo tira, no ha podido ser, se tenía que ser positivo, seguir y eso es lo que hemos intentado entre todos. Nos ha dado incluso un poquito más de rabia".

Para los octavos de final contra Croacia, el centrocampista esperó que su equipo pueda "seguir en esta línea". "Lo que hemos hecho sirve de poco, de que cojamos confianza y moral y nos venga muy bien para afrontar el partido de octavos, porque a partir de ahora son todo finales. Nos centramos en un gran rival con muy buenos jugadores y subcampeona del mundo. Ojalá demos un nivel bueno como hoy, incluso mejor, y vayamos acercándonos a la final", afirmó.

"Croacia ha tenido algunas bajas, pero tiene muy buenos jugadores jóvenes que la están ayudando muchísimo. Y a ellos se suman los jugadores que llevan mucho tiempo en la selección, que saben lo que quieren, lo que hacen y necesitan a su capitán (Modric), que es un grandísimo jugador. Son subcampeones del mundo, que eso no lo puede decir cualquiera", analizó de su adversario del próximo lunes.

"Va a ser difícil, pero tenemos que mirar nuestro juego, las cosas que podemos hacer bien, las que tenemos que mejorar y nosotros también somos un gran equipo, que cuesta mucho batir. Ojalá estemos a nuestro nivel y podamos pasar", explicó.