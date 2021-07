Éder, el héroe olvidado

Moscú, 9 jul (EFE).- El fútbol no tiene memoria. Marcó en 2016 el gol de la victoria de Portugal en la final de la Eurocopa ante Francia (1-0). No fue Cristiano Ronaldo, sino Éder. Era un completo desconocido y cinco años después lo sigue siendo.



Ederzito António Macedo Lopes tiene 33 años y, actualmente, está sin equipo. Su valor de mercado es de 900.000 euros, menos de lo que ha cobrado en su último club, el Lokomotiv Moscú.



EL GOL, UNA PESADA CARGA



A Éder no le gusta hablar del gol que marcó en la prórroga ante Francia y con el que rompió la maldición del fútbol luso. No concede entrevistas para no tener que hablar de su minuto de gloria. Como si se avergonzara.



Las leyendas del fútbol portugués -Eusebio, Futre, Figo o el mismo Cristiano- hubieran dado lo que sea por estar en su lugar.



"Éder es un futbolista con suerte. No es un líder ni un goleador, es un jugador de equipo, pero ha marcado goles históricos. Sólo por haber hecho campeón de Europa a su país, ya merece pasar a la historia del fútbol", comentó a Efe Yuri Siomin, su entrenador en el Lokomotiv.



El gol le permitió firmar un suculento contrato en Rusia, pero, curiosamente, le cerró la puertas de la selección. Desde entonces, ha sido sólo tres veces internacional y no ha vestido la camiseta nacional desde 2018.



Ganar la liga con el Lokomotiv, que no se alzaba con un título desde 2004, tampoco le garantizó un puesto en el Mundial, que se celebró en Rusia. Poco importa que marcara un mes antes contra el Zenit el gol de la victoria que selló el título de liga.



"Yo aprobé su fichaje. Tiene muy buenas condiciones físicas. Es un futbolista luchador y agresivo. A lo largo de mi carrera he entrenado a pocos jugadores tan profesionales como Éder", insiste Siomin.



Desde que recalara en 2012 en el Braga, Éder fue 35 veces internacional, disputó el Mundial de Brasil y marcó cinco goles, pero sólo uno en partido oficial, el que valió una Eurocopa. Su último tanto fue en octubre de 2018 contra Escocia.



"No estoy triste (...) La selección tiene mucha calidad", comentó a la prensa portuguesa después de quedarse fuera de la Eurocopa, en la que los lusos cayeron en octavos de final.



SIN EQUIPO



Su agente confirmó que Éder abandonará el Lokomotiv, tercer clasificado en la liga rusa y que disputará la próxima temporada la Liga de Campeones al ganar la copa rusa. Sus cuatro años de contrato han expirado



"Éder se va del Lokomotiv. Lo más seguro es que no continúe su carrera en la liga rusa y regrese a otro campeonato en Europa", dijo Loui Evans, agente del futbolista, al diario "Sport-Express".



Tiene por delante en el Lokomotiv a otros delanteros, entre ellos el ruso Fiódor Smólov, que tampoco fue convocado por su selección para la Eurocopa.



"Si yo fuera el entrenador, le habría mantenido en el equipo. Es un jugador muy útil. Cuando sale desde el banquillo siempre aporta algo. Ser suplente no es un problema para él", señala Siomin.



Éder ya probó la liga inglesa. Firmó en 2015 por el Swansea, pero pocos meses después fue cedido al Lille por bajo rendimiento. Un año y medio más, y acabó en el Lokomotiv, que pagó medio millón de euros por su contratación.



Con el equipo de Ferrocarriles de Rusia marcó dos goles en 26 partidos. En total, 13 goles en cuatro temporadas.



El equipo interesado ya lo sabe. Éder quiere jugar dos años más en Europa.



"Vaya a donde vaya, jugará a buen nivel. Se cuida mucho. Nunca tiene peso de más. Es disciplinado. Siempre entrena como un profesional. Nunca llega tarde. Se recupera pronto de las lesiones. Aprendió ruso, es políglota. Muy humilde fuera del campo. Sólo puedo hablar bien de él", aseguró.



Ignacio Ortega