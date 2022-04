El Real Betis renueva a una de sus estrellas

Dorine seguirá ligada al equipo verdiblanco hasta 2024

Dorine, uno de los pilares del Real Betis Féminas y cuyo contrato finalizaba el 30 de junio de 2022, ha prolongado su vinculación con el primer equipo femenino bético por dos temporadas más, por lo que seguirá ligada a la entidad verdiblanca hasta 2024.

La central nacida en Camerún, también con nacionalidad de Guinea Ecuatorial, llegó al Beti hace dos temporadas procedente del EDF Logroño y muy pronto se convirtió en una jugadora diferencial, muy regular e indispensable para todos sus entrenadores. En la temporada 2020/21, Dorine disputó 34 partidos, siendo titular en todos ellos y anotó 2 goles.

En el presente ejercicio (2021/22), la internacional guineana ha jugado 24 partidos entre Liga y Copa de la Reina, y también ha sido titular en todos ellos.

En su palmarés cuenta con dos títulos cuando militaba en las filas del Spartak Subotica de Serbia, equipo con el que disputó también partidos de la UEFA Women's Champions League. Además, como internacional, disputó la Copa del Mundo en 2011 y en su currículum también figura la participación de dos Copas de África (2008 y 2012).

Tras una temporada difícil, en la que se ha pasado mal antes de alejarse de la zona peligrosa, Dorine ha destacado. Pero ella quiere más y aspira a ver un Betis de Champions. "Llevamos dos temporadas sufriendo. Hemos sufrido mucho y se que podemos conseguirlo. Me encantaría ver al Betis entre los tres primeros. Espero que la temporada que viene sea así", aseguraba la central africana, que no duda lo que le ha llevado a seguir con el Betis.

"Lo primero es mi felicidad. Un día sin sonreír es un día perdido. Es lo más importante (...) Aquí ha sido todo muy diferente. La ciudad me gusta mucho y también la gente, como vive y como me trata. Me gusta estar en un sitio en el que me siento bien y feliz", añadía.

"Orgullosa" de formar parte del Betis, deja claros cuáles son sus objetivos. "Mi proposito, primero, es sumar y, luego, ayudar al equipo a conseguir sus objetivos en la temporada", concluía Dorine, que sólo tenía palabras de elogio para el cuerpo técnico verdiblanco: "Tengo un cuadro técnico que me está ayudando muchísimo para competir al nivel que estoy, es un plus en mi carrera deportiva".