Robert Moreno: "Hemos encontrado ese punto en el que un grupo empieza a funcionar"

El entrenador del Granada, Robert Moreno, indicó esta tarde, durante su rueda de prensa telemática previa a la visita de su equipo a Elche que en este 2022 espera que el conjunto rojiblanco "no sea una montaña rusa". "Me gustaría que ahora cojamos la carrerilla para mantener ese nivel que hemos mostrado", expresó el preparador catalán, que también exteriorizó su satisfacción por el momento que atraviesa el cuadro nazarí. "Ahora, hemos encontrado ese punto de juego, de sensaciones, de conocernos, de repetir muchos automatismos en el que un grupo empieza a funcionar", profundizó.

Sin desvelar el nombre de los jugadores que han dado positivo por coronavirus en las pruebas realizadas a la plantilla tras el parón navideño, con el objetivo de ser "respetuoso con la intimidad de todas la personas", Moreno sí subrayó que "todo el mundo está bien, con muchas ganas de poder estar ayudando". "Esperamos que todos se recuperen pronto y puedan venir lo antes posible", incidió, convencido de que el plantel tuvo "suerte", teniendo en cuenta la tesitura en la que se hallan otros vestuarios.

En la misma línea, aseveró que la activación del protocolo Covid, con lo que ello supone, alteró "poco" su plan de preparación del retorno a la Liga. "El primer día siempre acostumbra a ser una jornada de vuelta al trabajo y, normalmente, no se hace nada específico. En el resto de sesiones, hemos podido hacer el trabajo en grupo porque ya teníamos a todo el mundo controlado, con lo cual, en nuestro caso, que además hemos tenido pocos días de descanso, no nos ha modificado mucho", ahondó. Cuestionado sobre la posibilidad de suspender encuentros, señaló que no es algo en lo que centre su atención, porque es un aspecto que no puede "controlar ni manejar". "Tengo la sensación de uqe va a ser muy difícil que se suspendan partidos, pero por una cuestión de calendario", sugirió, tras recalcar que "lo más importante sería tener un criterio definido y claro", en este asunto.

En cuanto a lo deportivo, reconoció que la dinámica actual de su plantel ha cambiado el panorama del equipo. "Estábamos necesitados de ver cosas positivas para el equipo. Más que eso, resultados positivos. Veníamos haciendo cosas bien y no nos acompañaban los resultados", se extendió, para recordar seguidamente que si Joao Félix hubiera marcado en la jugada anterior al gol que dio los tres puntos al Granada ante el Atleti, se estaría hablando "de otras cosas en el mismo partido". "Eso hace que a veces sea un poco cruel esto del fútbol", suspiró.

Aseguró ver "bien" al equipo, aunque avanzó nuevamente "algún momento complicado". "Sin ir más lejos, en febrero tenemos que ir al campo de Madrid y al de la Real Sociedad en dos salidas seguidas, y luego, recibir al Villarreal. Es una cuestión inevitable que, cuando juegas con los equipos de arriba, corres el riesgo de sufrir malos resultados, pero eso no querrá decir que el equipo esté mejor o peor", argumentó. "Me gustaría que hubiese sido todo más rápido, pero son procesos complejos", sintetizó.



​Duarte, recuperado

En cuanto a la disponibilidad de sus futbolistas, reveló que, a excepción de los confinados y los lesionados, "están todos bien". "Rochina está en su proceso final de recuperación. Es un esguince un poco particular el que ha tenido, se ha alargado algo, pero ya le vamos a tener en el campo entrenando en breve. Luego, está Montoro, que todavía no llega o no le queremos forzar a llegar. Con él, es lo de siempre, él vendría encantado a todos los partidos y jugaría a la pata coja, si hace falta, pero creemos que no hay que correr riesgos. Seguramente, para la semana que viene le vamos a tener", analizó.

La situación de Arias aún es más dudosa. "Estamos pendiente de que le hagan más pruebas, porque todavía no se ha definido su lesión. Vamos a ver la próxima semana si tenemos algo más de información", explicó. Sí podrá vestirse de corto Domingos Duarte, que entrará en la convocatoria. "Es una gran alegría, porque sumamos a un elemento que ha sido muy importante en los últimos años para este grupo. Más problemas para mí, para decidir quién juega".

Preguntado sobre su rival, el Elche, Robert Moreno señaló que "ha llegado su entrenador y se empiezan a ver patrones muy claros". "Un 4-4-2 muy definido, con una idea muy clara, que es lo que venía haciendo Francisco en otros equipos. Todo el mundo quiere obtener resultados rápido, pero no es fácil", desgranó, para finalmente sostener que los rojiblancos seguirán "trabajando con las nuevas condiciones". "Esperamos que nos respeten un poco más las lesiones en esta segunda vuelta para tratar de mantener ese tono en cuanto a resultados y poder tener una segunda vuelta un poco más tranquila", concluyó.