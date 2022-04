Iborra, "masoca" y "optimista"; las "situaciones raras" que le han tocado vivir contra el Levante desde que firmó por el Sevilla

El Levante UD sumó este pasado fin de semana una importante victoria ante el Villarreal en un encuentro en el que los granotas se impusieron por 2-0 gracias a un doblete de Morales, amargando el centenario de Unai Emery como técnico del 'Submarino amarillo' e impidiendo que el técnico vasco alcanzara su victoria número 50.

Un triunfo gracias al que el Levante, además, abandonó la plaza de colista de Primera división 16 jornadas después, dándole alas para soñar con una salvación que sigue siendo muy complicada para los de Alessio.

El partido, especial, en cualquier caso para el amarillo Vicente Iborra, formado en la cantera del Levante UD y granota confeso. Pese a que no pudo jugar, esperando su oportunidad desde el banquillo en el que habría sido su partido número cien como jugador del Villarreal CF, así se refería a la posibilidad durante la previa: "Es un aliciente más. Conseguir esa cifra de partidos disputados con el Villarreal, en escenario como el del Levante, es un orgullo. Será un día que trataré de disfrutar, aunque es difícil hacerlo".

Por ello, durante una entrevista con Superdeporte, Iborra reconocía que aún confía en la salvación del Levante, el equipo de sus amores: "Muchas veces soy masoca, pero siempre soy optimista. Las estadísticas dicen que ningún club ha conseguido salvarse con estos números, pero las estadísticas están para romperse. Matemáticamente es posible, por lo que hay que creer, tirar de orgullo y de amor propio. Hasta el final hay que dar lo máximo para que, ojalá, se pueda conseguir el objetivo. Y si no se consigue, haber dado todo. Es difícil, pero algún club lo conseguirá. ¿Por qué no va a ser el Levante?"



Las "situaciones raras" que Iborra ha vivido con el Levante desde que firmó por el Sevilla FC

Y es que, como él mismo reconoce durante la entrevista, Vicente Iborra siempre ha vivido "situaciones raras" cuando se ha enfrentado al Levante. Desde que abandonó el Ciudad de Valencia para enrolarse en las filas del Sevilla FC, hasta ahora, que milita en el Villarreal CF: "La primera vez que jugué contra ellos, firmé por el Sevilla días antes y volví al Ciutat de València a las semanas. Después, recuerdo que, en la temporada en la que el Levante desciende, les marqué gol en el Pizjuán y fue extraño. En el partido que comentas, nos estábamos jugando el no descender y logramos un triunfo importantísimo. Fue muy complicado, porque tres días antes jugamos en Rusia y tuvimos un viaje muy largo y muy duro. Esa victoria nos dio muchísimo, pero luego se concentró todo. Cuando acabó el choque estallé emocionalmente. Aunque sea especial, no es fácil enfrentarme al Levante. Lo que yo siento por el Levante no sé describirlo con palabras. Me saltaron las lágrimas por un cúmulo de sensaciones".

De ahí que a sus 34 años, y habiendo superado una lesión de rodilla, reconozca que su "ilusión" de cara a un futuro es volver a vestir los colores del Levante UD: "Lo más importante es que me siento con fuerzas, bien físicamente, con ilusión y con ganas de seguir disfrutando del fútbol. Creo que voy a tener tiempo de sobra para volver algún día. Si vuelvo no será para pasearme. Me siento con tanta energía e ilusión que creo que todavía me queda fútbol para dar. No sé cuándo será, si será o si no será, pero lo más importante es que tengo la ilusión de seguir. El tiempo y el destino dirá".