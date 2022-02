Chavarría, Ismael Casas y las dudas de Natxo

Habló Natxo González en la previa del encuentro frente al Sanse en el Reale Arena

No estará Juande Rivas en la convocatoria del Málaga para el encuentro de este próximo sábado frente a la Real Sociedad B. Fue lo más destacado en la rueda de prensa realizada por Natxo González en la previa del duelo correspondiente a la jornada 28 de LaLiga SmartBank. Más temas repasó el técnico vitoriano como el detallado análisis del rival o las posibles novedades en el once titular. Confiado en su equipo y la consecución de los tres puntos, valora el partido como trascendental: "Cada partido hay que jugarlo como si no hubiera un mañana. No quiero emplear la palabra final. Ya tengo ganas de conseguir la primera victoria. Estoy seguro que llegará".

Sin Juande a pleno rendimiento ni Peybernes por sanción en la lista de convocados, destaca la ausencia de Sekou Gassama. El delantero no viajará junto al resto del plantel. Su lugar lo ocupará Pablo Chavarría. Es la principal sorpresa de Natxo González, que también contará con Ale Benítez para tener más alternativas en una defensa debilitada por las bajas. Precisamente mencionó el lugar del central, donde dos jugadores se rifarán un hueco. "Ismael Casas puede ser una opción y Escassi otra. De momento sí son las dos opciones que puede haber", decía sobre la principal duda del once.

En la misma línea, habló sobre la caída de Juande, simplemente para no forzar al cordobés: "No viaja. Estuvo con el grupo el otro día, pero ayer al margen. No está muy seguro y lo tengo muy claro: no voy a exponer a un jugador en este momento. Vamos a recuperarlo y tenerlo bien para no arrastrar más esa situación, queda fuera de convocatoria". Y lo hace en un momento crucial para el equipo. De su próximo rival, el Sanse, también tuvo palabras en forma de análisis: "Es verdad que los ves jugar y transmiten una sensación contraria a lo que dice la clasificación. Tienen alegría, desparpajo, velocidad y es el equipo de mejor nivel físico de la categoría. Intentan disfrutar y nos van a exigir muchísimo".

Desde su llegada, la falta de gol es uno de los principales problemas del conjunto boquerón. Solo un gol en tres partidos y que no sirvió para sumar tres puntos. "Ya veníamos diciendo desde Almería que el primer objetivo era parar la sangría de goles que estábamos recibiendo. Estamos centrándonos en mantener esa regularidad y cada vez empleando más tiempo en lo ofensivo. Son todas válidas, pero necesitamos algo más de pausa y elaboración incluyendo al portero, más profundidad en los laterales. Hay muchas cosas por hacer y vamos metiendo detallitos. Me quedan todavía más de 24 horas para seguir pensando. Le das muchas vueltas a la cosa y siempre tienes ahí esas dudas", apuntillaba el dirigente.

Facilitó también la lista de 24 jugadores que visitarán el Reale Arena en busca de la ansiada victoria que cambiaría por completo el panorama. Destacan en ella la introducción de Hicham y Andrés Caro, además de la ya mencionada de Pablo Chavarría. Por lo demás, lo habitual en los esquemas de un Natxo que tiene la oportunidad de aliviar la tensión que rodea al vestuario blanquiazul.