Las cifras y la fecha límite del fichaje de Febas por el Málaga

El fichaje de Febas por el Málaga está cada vez más asegurado; ambos se quieren y el jugador desea continuar en el club de Martiricos

Desde que Aleix Febas llegó al equipo malagueño cedido por el Mallorca ha dado evidentes muestras de su gran talento futbolístico. A pesar de que al principio tuvo un periodo de adaptación al club, su progresión ha ido a la alza. El Málaga CF quiere tenerlo en su propiedad y el jugador parece estar encantado con la opción de quedarse en el equipo la próxima campaña.

Según informaciones de As, la cantidad del fichaje del centrocampista por el Málaga CF es de unos 350.000 euros, que debería pagar el equipo malagueño al RCD Mallorca. La fecha en la que se vence esta cláusula es el 15 de julio de este mismo año. El jugador compareció en una entrevista para los micrófonos de SER Deportivos de Málaga y habló de su contrato y la posible continuidad en el Málaga CF de Pablo Guede.

"El Málaga es un gran club, una ciudad muy bonita. Mi pareja y yo estamos muy a gusto. Hay momentos duros cuando se pierden partidos, pero aquí he sido feliz otra vez jugando al fútbol. Seguir no depende de mí solo. Tenemos un objetivo que cumplir en seis partidos, esperemos cerrarlo cuanto antes y cuando lo cerremos habrá cabida para pensar si quiero seguir y si los clubes están en disposición de que yo siga aquí", comentó el jugador.

A pesar de las ganas de continuar tanto de la entidad malagueña como del propio jugador, aún no se han sentado a hablar. El equipo se encuentra en tensión en este último tramo de la temporada e inmerso en la lucha de no caer en puestos de descenso. "No me han transmitido nada porque ahora estamos enfocados en cumplir el objetivo. Si lo cumplimos ya daría pie a hablar sobre mi situación. De momento no se ha hablado nada. Por respeto y por la situación en la que estamos, es lo normal. Estaría dispuesto a seguir. He vuelto a ser feliz aquí jugando al fútbol. Llevaba dos años muy malos en Mallorca sin poder disfrutar. Que me hayan devuelto esa felicidad es muy importante para un jugador. Es una opción que valoraría mucho con mi representante", añadió Febas.

El futbolista de Lérida lleva once partidos como titular desde que aterrizó en la ciudad malacitana ha jugado 11 partidos como titular, desplegando un buen juego y haciéndoselo notar al equipo. "Estoy centrado en hacerlo lo mejor posible en los partidos que quedan. Seguir es una opción que me gustaría porque he vuelto a ser feliz aquí", declaró el centrocampista.