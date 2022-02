Arrasate, entre los elogios al Sevilla y las ganas de hacerle daño

"Seguramente uno de los partidos más difíciles que nos quedan". Jagoba Arrasate tiene claro lo que le espera mañana en el duelo que enfrentará a su equipo, Osasuna, ante el Sevilla FC. El técnico vasco reconocía que será difícil neutralizar a un conjunto como el de Lopetequi que "pelea por LaLiga", pero ve a su equipo con opciones.

"Lo que tenemos que hacer es casi todo bien para minimizar al Sevilla y dónde le podemos hacer daño. Es un equipo muy sólido, encaja muy poco, tiene una buena organización defensiva e individualmente salen airosos de esos duelos defensivos y debemos llegar rápido y con mucha gente para sorprenderles. Hay que hacer lo de Granada", aseguraba Arrasate, cuyo equipo jugó ante los nazaríes (0-2) uno de sus mejores partidos de los últimos tiempos. "Seguramente uno de los partidos más difíciles que nos quedan. El Sevilla está peleando por LaLiga. Vamos con ganas de volver a la competición, sabiendo que tenemos un calendario difícil, pero jugamos en casa y somos optimistas", advertía..

La clave, según señala, es "sorprender" al Sevilla y "hacerle daño" en las pocas debilidades que ha ofrecido en lo que llevamos de campeonato. "Vamos a intentar sorprender al rival y hacerle daño en esas pequeñas fisuras que puede tener. A ver si lo podemos explotar con nuestra virtudes. Sumar no estaría mal, pero sobre todo que sea un partido de igual a igual y ver que somos capaces de estar cerca de ellos en ese combate", añadía.

Tanto un técnico como el otro han tenido dos semanas para recuperar jugadores y preparar el partido, lo que hace al equipo de Nervión más peligroso. "Tienes quince días de calma y venimos de tres partidos donde hemos mejorado. Tenemos 28 puntos, pero podemos tener una racha de partidos sin ganar. Vamos con muchas ganas de afrontar el partido de mañana", aseguraba Arrasate, quien no cree que afecte al Sevilla el viaje de sus internacionales. "Son jugadores que están habituados a viajes de por medio. Rara vez le ves un día malo al Sevilla y sabemos que va a ser muy complicado. Son equipos ante los que lo pagas si tienes una pequeña desconexión. Los pequeños detalles son importantes ante estos equipos", afirmaba.

En cuanto a sus propias bajas -seis entre sancionados y lesionados-, no quiere pensar en ello antes de un partido tan duro. "No voy a decir que no sean importantes, así que hay oportunidad para otros. Sacaremos un once competitivo y plena confianza en los que vayan a salir. (...) Vueltas sí que le das, pero menos que vosotros que hacéis encuestas. Nacho (Vidal) no está -por tarjetas- y Areso está lesionado. Hay diferentes opciones con Pau y ha sido una semana para hacer pruebas. Tengo en mente lo que vamos a hacer", afirmaba.

Por último, también se refirió al mercado recién concluido, que ha provocado varios cambios en su equipo. "Han salido tres jugadores porque era necesario aligerar la plantilla y estoy contento con como ha quedado todo. Hay una plantilla compensada y nos hemos centrado en las salidas. Yo no he pedido refuerzos", indicaba Arrasate, quien concluía refiriéndose a su propia renovación: "Le doy naturalidad. Lo más importante es la voluntad de las dos partes, pero ahora priorizamos más el hecho de certificar algo que lo tenemos relativamente cerca y en lo que respecta a mí, no hay ninguna novedad. Hablamos de un quinto año donde hay que hablar de muchas cosas. Lo más importante es llegar a los treinta puntos".