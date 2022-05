Moncayola, de futuro incierto a estrenarse como capitán

El centrocampista rojillo se estrenó como capitán ante el Athletic, del que se ha hablado como posible equipo del jugador

Jon Moncayola ha lucido el brazalete de capitán del Osasuna por primera vez ante el Athletic de Bilbao. El canterano osasunista ha sonado varios veranos para el conjunto vasco. Sin embargo a muchos de los seguidores del equipo de San Mamés no les ha hecho mucho entusiasmo verle como capitán, algo que afianza la relación del centrocampista con el equipo navarro.

Muchos hacen ver que ha sido un golpe sobre la mesa de Osasuna, debido a la juventud del jugador. No es que tampoco lo merezca, pues la campaña del equipo de Jagoba Arrasate ha sido brillante y en algunas ocasiones entusiasta.

"Ha sido muy especial para mí. No me lo esperaba porque hay mucha gente delante mía. Ojalá sea la primera vez de muchas", declaraba el jugador tras el partido. No fue uno de sus mejores encuentros, tampoco el de todo el equipo.

Todo el mundo pudo verlo tras el pitido final y el jugador no tardó mucho en dar un análisis rápido de la derrota (2-0) frente al Athletic: "Nos vamos disgustados con la primera parte. No hemos estado a la altura. Hemos estado imprecisos y fallando pases fáciles. El equipo estaba partido y nos han pillado en las transiciones. Lo mejor de la primera parte ha sido el 1-0 al descanso. Después hemos cambiado el chip y hemos tenido un arranque muy bueno, pero no nos ha dado para empatar. En otra transición nos han hecho el segundo y ya ha sido imposible darle la vuelta".

No todo fue un rayo esperanzador para los osasunistas, que han visto como en esta temporada han rozado hasta puestos europeos. El reciente capitán de 24 años rojillo dejó un mensaje que alarmó algo a la afición: "Ahora queremos despedir la temporada con nuestra afición. Hay gente importante que deja el equipo y ojalá podamos despedirles con tres puntos".

El jugador podría referirse a las ya posibles ventas de David García, que no disputó ni un solo minuto ante el equipo de Marcelino. El central y uno de los capitanes del equipo ha sido relacionados con algunos equipos de Primera división como el Atlético de Madrid. Otros que también han despuntado durante todo el campeonato han sido Budimir y el 'Chimy' Ávila, que en numerosas ocasiones han estado en la ventana del mercado de fichajes.