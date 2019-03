Advíncula, única ausencia de Jémez para preparar su debut contra el Betis

Paco Jémez, entrenador del Rayo Vallecano, ha seguido con la preparación del partido de la próxima jornada frente al Betis con la única ausencia del lateral derecho peruano Luis Advíncula, que aún no se ha incorporado tras atender los compromisos internacionales con su selección.



Desde que tomó el mando del Rayo hace una semana tras la destitución de Míchel, el único futbolista de la primera plantilla al que aún no conoce Paco Jémez es Advíncula.



El lateral peruano, pieza importante para su selección, con la que ha jugado en 77 ocasiones, ha disputado los últimos días los amistosos frente a Paraguay y El Salvador, ambos como titular, y aún no ha regresado a España.



Advíncula está previsto que se incorpore a los entrenamientos con el Rayo el jueves, día en que se ejercitarán a las 14 horas, mismo horario que el partido que disputarán frente al Betis.



En esos tres últimos entrenamientos antes de jugar contra el equipo andaluz Paco Jémez deberá decidir si apuesta para el lateral derecho por Advíncula o por Tito, un futbolista al que ya conoce de la anterior etapa que estuvo en el banquillo y que entre 2012 y 2016 fue titular.



El partido frente al Betis es muy importante para el Rayo de cara a sus opciones de permanencia puesto que con 23 puntos está en descenso y ve la salvación a seis.



Paco Jémez debutará en el banquillo frente al Betis, un rival que se le da bien como entrenador del Rayo. Se ha enfrentado en seis ocasiones con un balance muy positivo, puesto que ganó tres partidos, empató dos y solo perdió uno.



En el entrenamiento de este miércoles Paco Jémez contó con la presencia de los canteranos Morro, Martín, Dani Merino y Sergio Moreno, mientras que el centrocampista Gorka Elustondo siguió al margen de sus compañeros tras su grave lesión de rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que se produjo a diciembre de 2018.