Ceballos, de 'comepipas' con Zidane a los elogios de Luis Enrique

El aterrizaje de Dani Ceballos en el Real Madrid no fue todo lo idílico que el utrerano pudiera esperar. Zidane dio menos espacio a los menos habituales el curso pasado y el ex del Betis fue el jugador de campo que menos participó en el campeón de Europa junto a Marcos Llorente. El canterano bético acabó la campaña con 22 choque en su haber y muchas presencias en la grada -además de con una Supercopa de Europa, otra de España, un Mundial de Clubes y una Champions-, lo que le convirtió en carne de meme -llegó a ocupar el escaño vacío de Mariano Rajoy- y en un 'comepipas' a ojos de muchos.

El adiós de Zidane a la casa blanca fue un shock para casi todos en el Real Madrid. Pero para Ceballos supuso un soplo de aire fresco. El fichaje de Lopetegui, gran valedor del centrocampista en la sub 21, confirmó el cambio de aires para él y la llamada de Luis Enrique para la absoluta le ha vuelto a colocar como una de las principales apuestas para el futuro de la Roja. El asturiano no dudó en alabar al futbolista del Real Madrid tras el choque ante Croacia, que supuso el debut del utrerano con la selección. "Ceballos ha hecho lo mismo en la sub 21 en su debut con la absoluta. Es un jugador diferente, de los que no hay en el fútbol. Le ha hecho una marca a Modric que lo ha aburrido. Es un jugador diferente, vertical, único, estoy muy contento por él", señalaba el asturiano.

En lo que va de temporada, Ceballos ha participado en tres los cuatro partidos oficiales del Real Madrid, en uno de ellos, el estreno liguero ante el Getafe, como titular. Ante Croacia también debutó a lo grande en una victoria memorable por 6-0 ante la subcampeona del mundo. Su vida en la capital de España ha dado un giro total y ahora espera aprovechar el momento para consolidarse en la elite del fútbol mundial.