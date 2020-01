Mbappé da largas a su renovación y reaviva su posible fichaje por el Real Madrid

Se disputaba anoche los cuartos de final de la copa de la liga francesa. El París Saint-Germain recibía en su estadio al Saint-Étienne, a quien le endosaba una goleada por 6 goles a 1. 'Hat-trick' de Icari y tantos de Mbappé, Neymar y Moulin (propia puerta) hacían a los parisinos pasar sin apuros a la siguiente ronda. Sin embargo, la sorpresa llegó en la rueda de prensa posterior al encuentro.



Durante la ronda de preguntas de los diferentes medios, surgió la cuestión de la renovación del joven astro francés. Kylian, cuya vinculación con el PSG finaliza en junio de 2022, afirmó que su única preocupación era jugar a buen nivel y que, en estos momentos, no le preocupaba en absoluto una ampliación de contrato



"Mi voluntad es simplemente jugar al fútbol, concentrarme en la temporada. El club está en una situación tranquila y estable, este no es el momento de hablar de esto, este es el momento de jugar al fútbol, hay muchas fechas límite, sólo quiero centrarme".



Esto podría suponer un nuevo acercamiento del '7' de la selección francesa al Real Madrid, cuyo interés por Mbappé es conocido. No sería sencillo sacar a Kylian de París, pues se trata de la estrella del equipo y la cuestión económica no es un problema para el conjunto de la capital de Francia. Sin embargo, si Mbappé no renovase su contrato y ante la perspectiva de que el jugador se marchase gratis, el equipo de Nasser Al-Khelaïfi no tendría más opciones que sentarse a negociar el traspaso con el conjunto blanco.





Mbappé casi marca el gol del año

Kylian Mbappé intentando esto en los Cuartos de Copa



Demasiado talento ?? pic.twitter.com/UIG2AUO7Cn — Enrique Beas (@EnriqueVonBeas) January 9, 2020

Con el encuentro ya resuelto, Kylian Mbappé estuvo a punto de realizar una de las acciones de la temporada. Corría el minuto 77 (ya con 6-1 en el marcador) cuando los parisinos lanzaron un contragolpe. Tras un buen pase de Cavani que Neymar dejó pasar entre sus piernas, Kylian remató de rabona desde la frontal del área y el balón se marchó muy cerca del poste izquierdo, en el que estuvo a punto de ser, sin duda, uno de los goles del año.