Ancelotti mete palo en candela: "He leído que el Sevilla se enfadó un poco, pero los 'penaltitos' no se pitan" UES

Aunque alegó estar centrado ya en el duelo ante el Athletic Club, partido aplazado de la novena jornada que recupera este miércoles el Real Madrid, Carlo Ancelotti quiso opinar sobre la polémica del triunfo ante el Sevilla FC con la petición de penalti sobre Lucas Ocampos por parte de David Alaba desde el club andaluz. El técnico italiano no pudo evitar mandar un mensaje a Monchi, que se quejó sobre esta acción y al que recordó, con sorna, que "los penaltitos no se pitan".

"He leído que el Sevilla se enfadó un poco, pero son situaciones bastante claras que los árbitros han intentado aclarar al principio de temporada diciendo que los penaltitos no se pitan. Hay dos situaciones que no han pitado, la de Ocampos con Alaba y una de Vinicius con Diego Carlos y estoy totalmente de acuerdo. El penalti tiene que ser claro porque tienes más posibilidad de marcar que de fallar. Cuando no son claros y no los pitan, yo estoy de acuerdo", opinó en rueda de prensa.

Tras la victoria ante el Sevilla anunció cambios en su equipo titular Ancelotti, que dijo estar "tranquilo", porque ve a sus jugadores acostumbrados "a este tipo de desgaste" de jugar un partido cada tres días. "La plantilla está motivada y tiene experiencia para manejar todos los partidos", dijo.

De hecho, descartó que quiere ningún refuerzo en el mercado invernal, en el que reconoció algún jugador puede marcharse del Real Madrid en busca de minutos: "La plantilla se tiene que trabajar en verano, los ajustes de enero no me gustan tanto. Puede pasar que algo ha fallado pero esta plantilla no necesita nada. Si hay jugadores que no están contentos se puede pensar, pero fichar nuevo no. La plantilla está bien hecha y puede competir hasta el final".

Líder de LaLiga Santander, por primera vez con una diferencia de cuatro puntos sobre sus perseguidores, el Real Madrid recibe a un Athletic Club del que Ancelotti resalta su fortaleza defensiva y el buen trabajo de Marcelino García Toral.

"El Athletic encaja pocos goles porque es un equipo que trabaja muy bien el aspecto defensivo, intenta presionar arriba, es un equipo compacto bien organizado atrás. El trabajo de Marcelino en todos los equipos que ha entrenado es el de un entrenador que da una identidad muy clara. El partido nos exige mucho, como el Sevilla. Debemos tener claridad ofensiva y un buen equilibrio porque ellos son verticales", sentenció.