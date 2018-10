De la Bella: "El recuerdo de mi etapa en el Sevilla B es muy bueno"

Con motivo del Sevilla FC-Real Sociedad de este viernes, en el Diario Vasco han entrevistado a Alberto de la Bella (32), quien jugó en el filial nervionense antes de firmar con los 'txuri-urdin'. En San Sebastián, tras una etapa intermedia en Olympiacos, ha desempeñado la mayor parte de su carrera.

- ¿Cómo explica el cambio que ha experimentado el equipo en abril?

- Imanol nos transmite mucho sentimiento por este club. Nos pide que tengamos esa garra con la que él entiende el fútbol y los conceptos que ha retocado del planteamiento que hacía Eusebio están funcionando.

- ¿Y que ahora no encajen tantos goles como antes?

- Estamos más juntos, más compactos y eso nos permite estar más protegidos en las transiciones. Antes nos tocaba correr más rápido y más veces hacia atrás, y ahora tenemos más ayudas y nos sentimos más protegidos. Trabajamos mucho en defensa, empezando por Willian José. Si podemos apretar en campo contrario lo hacemos pero si no podemos robar, nos juntamos atrás.

- ¿Esto demuestra que para ser competitivo en el fútbol todo empieza por no encajar?

- Así es. Tener la portería a cero te da confianza y se transmite a todos los aspectos del juego. Jugar con agresividad no es solo hacer faltas, sino ganar los balones divididos y anticiparse al contrario, y estar bien colocado te ayuda a ello.

- ¿Hay aún opciones europeas?

- Es complicado, pero no debemos ir a Sevilla pensando en Europa. Tenemos que centrarnos en ganar el partido y la semana que viene ya veremos de qué hablamos. Hay cuatro equipos peleando por esa plaza y nosotros somos el último de ellos.

- El Pizjuán se les da bien...

- En el regreso a Primera nos llevamos una goleada pero después hemos sacado buenos resultados, lo que nos anima para esta visita.

- ¿Esta racha positiva confirma que había plantilla para haber estado más arriba?

- Así es. Imanol ha demostrado que no era una plantilla de 12 ó 14 jugadores, sino que ha dado minutos a la mayoría de los futbolistas. Si hubiéramos dado este nivel durante otras fases de la temporada...

- ¿Da más rabia ver que Europa se va a escapar por muy poco?

- La verdad es que sí, pero prefiero acabar el octavo que el decimocuarto. Terminar la temporada con buenas sensaciones nos ayudará a comenzar mejor la próxima campaña.

- ¿Qué recuerdo guarda de su paso por el Sevilla B en la 08/09?

- Fue mi segunda experiencia fuera de casa después de pasar por el filial del Villarreal y el recuerdo es muy bueno. En Villarreal tenía a Capdevilla y José Enrique por delante, así que preferí ir al filial del Sevilla, que jugaba entonces en Segunda. Aquello me permitió fichar por la Real.

- En aquella temporada se enfrentó a la Real en un Sánchez Pizjuán vacío y ganaron...

- Lo recuerdo muy bien. Guardo una foto muy bonita de aquel día en la que salgo con Carlos Martínez. El primer equipo jugaba después y en nuestro partido no habría más de mil personas. Fue uno de los dos partidos que ganamos en toda la Liga. Allí estaban Bravo, Carlos Martínez, Mikel, Markel... Fue curioso jugar con ellos unos años después la Champions. Vivir encuentros como aquellos ha permitido a la Real valorar todo lo que ha obtenido después.

- Allí conoció a (Raúl) Navas, ¿verdad?

- Él estaba en el tercer equipo y le subieron para jugar de titular contra al Tenerife, partido en el que ellos se jugaban el ascenso. Nos ganaron bien. Es curioso que años después hayamos vuelto a jugan juntos en la Real.

- De aquella plantilla es el que ha recorrido un camino más largo en el fútbol...

- Llegamos a jugar unos 35 futbolistas o así. De todos ellos, Perotti está en la Roma, Bernardo en el Girona y Armenteros en el Rayo. El resto no ha llegado tan lejos. Hacerse un hueco en el fútbol es muy difícil. Recuerdo que en mi etapa en el Espanyol coincidí con una de las mejores generaciones que ha habido nunca, que venía de ganar la Copa de Campeones y la Copa del Rey juvenil con Jonathan Soriano, Chica, Yagüe, Robusté, Sergio Sánchez... Y muchos no salieron. De los compañeros que han jugado conmigo en categorías inferiores solo siguen al máximo nivel Jonathan Soriano en China, Sergio Sánchez en el Espanyol y Bruno Soriano en el Villarreal. Eso me hace sentirme orgulloso del camino que he hecho en la Real.

- ¿Qué se necesita para hacer carrera como futbolista?

- No llegan los mejores. Tener talento es importante para llamar la atención, pero el trabajo diario y la confianza en uno mismo es lo que te hace llegar lejos. Hay que tener suerte para aprovechar las ocasiones que se te presenten, pero la constancia es vital.