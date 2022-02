Imanol Alguacil se queja del arbitraje y cree que la Real Sociedad no merecía "perder así" ante el Betis

El técnico de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, digirió uno de sus mayores disgustos desde que ocupa el banquillo txuri urdin y, tras el encuentro, algo inusual, criticó el arbitraje y señaló que su equipo "no merecía perder así".

"Está claro. Todos lo han visto y por lo que me han enseñado alguien debe dar explicaciones por lo que ha pasado. Hay situaciones que marcan partidos tan igualados aunque no hemos hecho nuestro mejor encuentro", declaró un molesto preparador realista que quiso felicitar a su equipo a pesar del 0-4.

"He entrado en el vestuario, les he dicho la verdad y les he felicitado a pesar de la paliza recibida. No ha sido nuestro mejor partido pero lo de hoy...", insistió el técnico txuri urdin, que consideró que "en un partido tan equilibrado, los detalles son muy importantes".

No entendía que el gol de Adnan Januzaj, que habría supuesto el empate a uno, fuera anulado después de haber sido revisado por el VAR, y dijo estar "fastidiado" porque "en un partido tan equilibrado las cosas deberían haber sido normales e iguales y hoy no ha sido así en un partido tan importante en el que esas decisiones influyen una barbaridad".

Alguacil quiere pasar página a esta dura derrota, anima a su plantilla a "insistir y aprender una vez más porque el palo es gordo aunque el 0-4 está algo manipulado", un marcador que "escuece" al entrenador blanquiazul y al que confía "darle la vuelta este domingo contra el Valencia".