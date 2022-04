Imanol Alguacil admite que el vestuario de la Real Sociedad iba con el Betis en la final de la Copa del Rey

Los donostiarras, campeones en la edición de 2020 y eliminados por los de Pellegrini en las dos últimas campañas, celebraron el título conquistado por el cuadro verdiblanco ante el Valencia

El título de campeón de Copa del Rey conquistado por el Real Betis en la final del pasado sábado, en un emocionante y agónico encuentro ante el Valencia CF que se decidió en la tanda de penaltis, hizo vibrar a miles de personas. Más de 20.000 estaban presentes en las gradas de La Cartuja; otras 40.000 lo vieron en las pantallas gigantes instaladas en el Benito Villamarín; bares, peñas y domicilios particulares de toda Sevilla, de Andalucía y de toda España, en realidad. Y no es una manera de hablar, ya que el equipo de Manuel Pellegrini contó con cerca medio centenar de hinchas desde San Sebastián, los integrantes de la plantilla, el cuerpo técnico y el resto de trabajadores de la Real Sociedad.

El conjunto donostiarra, que levantó el título de 2020 y fue eliminado en las dos últimas ediciones por el Betis, quería que ganasen los verdiblancos, tal y como ha reconocido hoy en rueda de prensa el entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil. El motivo no tiene nada que ver con piques o anidmaversión alguna contra el Valencia y tampoco una especial simpatía por los de Heliópolis.

Simplemente, con el estado actual de la clasificación, la Real Sociedad ocuparía puesto de Conference League, pero el billete directo para la Europa League que el Betis (quinto) obtiene por su campeonato de Copa hace correr esa plaza para la segunda competición europea y facilita que el séptimo también pueda clasificarse para viajar la próxima temporada por el Viejo Continente; por lo que los vascos ahora cuentan con más opciones.

En este sentido, Imanol Alguacil admitió este viernes que el título del Betis abre todavía más las puertas europeas a su equipo, pero no quiere confianza y por ello alertó al vestuario blanquiazul de que para ellos "no cambia en nada" y deben seguir apretando. "Nos convenía que el Betis venciera pero también nos conviene ganar los partidos nuestros y eso no ha cambiado. Aunque estemos haciendo las cosas bien no hemos conseguido puntos y queremos más puntos", señaló el técnico en la rueda de prensa previa al partido ante el Rayo Vallecano.

Alguacil se declaró "dolido" por haber sacado un solo punto en las dos últimas jornadas en Anoeta ante el propio Betis y el Barcelona y se mostró ambicioso. No sólo no firma esa sexta plaza, que le llevaría a la Europa League, sino incluso recordó que aún pueden ser segundos. "Menos al primer puesto, todavía optamos a todos los demás", espetó con osadía el entrenador de la Real.