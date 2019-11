Hervías: "El Sevilla está ahí por méritos propios; de ese otro fútbol debemos aprender"

El extremo del Real Valladolid Pablo Hervías ha asegurado que son "un equipo sólido y serio y, con solidaridad y metiendo frecuencia, seguro que las cosas van a salir bien", ha precisado este lunes en rueda de prensa.

"Hay que hacer lo que te gusta, disfrutar, meter ritmo y ganas", ha añadido, y tratar de hacerlo valer en el próximo encuentro ante el Celta de Vigo, un "rival muy peligroso que, por futbolistas, no tiene que estar donde está", por lo que deberán salir "con los ojos bien abiertos y empezar bien el partido, siendo nosotros", ha matizado.

Respecto al choque de este domingo ante el Sevilla FC, ha reconocido que empezaron "mal" el partido y eso les "condicionó", pero también ha defendido que estuvieron "cerca de empatar" y que "no hay nada que reprocharse", porque "no" se dejaron nada en el campo, "ante un gran rival que está ahí por méritos propios".

Según ha explicado, el Real Valladolid tuvo "mucho acierto en defensa" pero, aunque estuvieron cerca, "no" crearon "muchas ocasiones de gol", al tiempo que ha admitido que les faltó "un poco de precisión en los metros finales, y que ellos estuvieran menos acertados".

Para Hervías ese "otro fútbol" que practicó el Sevilla, especialmente en la segunda mitad "también es válido y hay que aprender de ello".

Y aunque, ya en el plano personal, ha reconocido que llevaba "mucho tiempo sin jugar, y el ritmo de competición es diferente al de entrenamientos", ha aclarado que físicamente se encontró "muy bien de piernas", lo que le permitió "generar situaciones de peligro" y, a medida que vaya jugando más partidos, irá "a más".

El jugador logroñés, ha incidido en que "cuando tienes una lesión grave echas de menos todo, y cuando sales al campo hay que darlo todo salgas de titular o juegues un minuto", pero lo verdaderamente importante, y que ha remarcado en varias ocasiones, es "disfrutar", algo que hizo ayer en el terreno de juego.

Hervías también ha explicado la falta que ejecutó y que estuvo a punto de convertir en golazo: "Me vi con confianza y, aunque el tirador era Míchel, le dije que me la dejara, y me animó a pegar a puerta. Pretendes meter gol pero también que vaya a portería por si el portero comete un error y deje un rechace", ha concretado.

Por último, respecto al penalti cometido sobre el Sevilla, que le daría la victoria, ha comentado que "parar un penalti es muy difícil y, cuando lo haces es un subidón, con lo que que te lo manden repetir es una putada, pero si la norma dice así es así, y es lo que hay".