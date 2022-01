Rubi: ''Se va a volver a ver un buen Almería''

En la víspera al partido que va a enfrentar al Almería a domicilio frente al Lugo, el técnico de la UD Almería ha hablado en rueda de prensa para abordar los aspectos de actualidad que rodean a la entidad rojiblanca y, especialmente, para hablar de un partido que trajo polémica en su momento debido a su suspensión por un brote de covid en el equipo gallego.

Precisamente sobre este aspecto polémico Rubi no ha querido hacer mucho hincapié, pero ha asegurado que ''es un partido que ha traído su miga''. ''En su momento íbamos con dos bajas y ahora con nueve. Entiendo perfectamente que no se jugara, porque luego nos ha tocado pasarlo a nosotros. Ahora me espero un Lugo en plenas condiciones. Es el equipo que ha pasado antes el covid en sus futbolistas que ya están recuperados desde hace tiempo. Me espero a un Lugo con todos sus jugadores en plena forma. No nos ha salido nada bien la jugada, pero no es excusa. Vamos a tope, lo demostramos en Las Palmas. Vamos a intentarlo sacarlo adelante. Es una jornada donde todo lo que nos pase va a ser positivo''.

Sobre el rival, Rubi tiene claro que no será un partido nada fácil para sus pupilos: ''Vamos mentalizados de que va a ser un partido muy duro contra un rival que somete a sus contrarios en casa de forma importante. Es un reto muy bonito para nosotros. Creo que el equipo estuvo muy sólido en Las Palmas y ahora vamos a jugar contra un equipo que utiliza unos argumentos futbolísticos diferentes. Si conseguimos también ser sólidos, habrán sido dos pruebas de fuego pasadas con nota''.

Entre el último partido disputado por el Almería y el del próximo miércoles, han discurrido diez días en los que el técnico catalán ha podido recuperar el tono físico de sus jugadores: ''Hemos tenido una semana bastante dura de entrenamientos. Creo que nos ha venido muy bien. Aún faltan una serie de jugadores que están lesionados. Hemos aprovechado el tiempo, eso quiero que lo sepa la gente. El equipo ha trabajado duro para subir un nivelito en el tema físico, a pesar de que en Las Palmas ya acabamos bastante bien''.

Sobre las bajas Rubi también ha sido claro: ''No sé el número exacto. He pasado página de este asunto. Están trabajando duro los que se van a incorporar en las próximas semanas, un poco al margen. Villar no va a llegar, Arnau sí va a llegar. Nos vamos recuperando, algún covid que hemos pasado por ahí en medio también se va a recuperando. Respecto a Las Palmas también se incorpora Portillo. Los demás están trabajando con toda la ilusión de volver lo antes posibles. En algún caso estamos yendo con cuidado, porque no queremos una lesión a final de enero o febrero: eso puede significar el final de la temporada. Con los que estamos, estamos a tope. Todos los que van están aptos y al 100%. Hemos preparado el partido bien, hemos tenido días de sobra. Se va a volver a ver un buen Almería''.

Acerca de los aspectos más tácticos del Lugo, el de Vilasar de Mar ha querido recalcar sus virtudes: ''Es un equipo que te hace sufrir con sus jugadores por las bandas. Algunos son muy desequilibrantes, otros rematan muy bien. Los delanteros que tienen son gente muy corpulenta que van muy bien al remate y la segunda línea los acompañan bien. Es un equipo que casi siempre encaja pero que casi siempre marca. Es un partido que si nosotros damos nuestro nivel de solidez defensiva, para mí es un día importante''.

En un periodo de cuatro días, el Almería recuperará su partido contra el Lugo y recibe al Eibar en casa, lo que promete ser una auténtica final. Rubi lo reconoce pero también recuerda que, en caso de derrota, no es el fin del mundo: ''Es una semana decisiva si sacamos muchos puntos. Si no los sacamos, no va a ser decisiva. Porque si no los sacamos, vamos a estar de igual modo en la pomada. Vamos a jugar contra el Eibar a 3, a 4 o a 6, pero siempre por delante. Nos tomamos esta fase con mucha ilusión por intentar hacer un botín muy alto de puntos que dejaría la situación, no definitiva, pero con un camino algo más llano. Además, estamos pasando un tramo de calendario duro y vamos a ir incorporando futbolistas que harían que el equipo tuviera más posibilidades y más recursos. Esa es la mentalidad. Si no lo conseguimos, vamos a pelear y vamos a estar ahí''.

Sobre el contraste que habrá entre las ofensivas de Las Palmas y Lugo, ha querido señalar el técnico catalán que trabajan defensivamente en función del rival, todo lo contrario que en ataque: ''No siempre nos sale bien, pero nosotros intentamos que nuestra idea ofensiva acabe plasmándose, esto es innegociable. Es cierto que nuestra idea defensiva siempre tiene muchos matices dependiendo de cómo juegue el rival. Para eso están los entrenamientos, las variantes tácticas, utilizar a uno u otro futbolista estando los dos en buena forma€el equipo se está adaptando muy bien a contrarrestar a los rivales: la prueba la tienes en que somos el equipo que menos goles ha encajado en la liga. Para mí eso es tan importante como lo otro: que los Pozo, Portillo, Appiah, Ramazani, que son los que tenemos ahora al 100%, puedan disfrutar, atacar y hacer cosas. Sí que es cierto que ahora estamos en una fase más delicada de recursos, pero los que tenemos son muy buenos también''.

Por último, Rubi ha querido trasladar a toda la afición el sentir de la plantilla a la hora de encarar este partido: ''Tenemos muchas ganas de jugar. Yo veo a los futbolistas con muchas ganas. Han entrenado duro para que todo esto les salga. Ni despistes ni nada. Solo podemos sumar nosotros, ellos o los dos. Las derrotas duelen, si perdemos nos dolerá, pero si ganamos al Eibar te vas a seis puntos igualmente. Lo único que consigues es tener algo menos de presión si sacas el partido del Lugo''.