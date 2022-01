¿Cuándo volverá Sadiq a Almería?

Tener jugadores de un gran nivel a veces supone tener que pasar el peaje de las fechas FIFA, especialmente en LaLiga Smartbank, que no realiza parón por fechas de selecciones. Esto le ha supuesto al Almería en numerosas ocasiones tener que desprenderse de futbolistas muy importantes para su disciplina.

Le pasó al club indálico con Darwin Núñez en su momento, Jorge Cuenca la temporada pasada y esta campaña le ha tocado el turno a Sadiq Umar. El nigeriano ya recibió la llamada de su selección la temporada pasada en el mes de febrero. En aquel momento el Almería se encontraba en una fase de la temporada decisiva en busca del ascenso a Primera División, así que el club almeriense le pidió que no acudiera a la concentración de su selección y así fue.

Esta temporada el Almería, como muestra de agradecimiento por aquel gesto de Sadiq Umar, sí que le dejó marcharse a la Copa de África con la selección nacional de su país. El delantero estrella rojiblanco se perdería prácticamente todo el mes de enero de competición, algo que en un primer momento, viendo la fulgurante trayectoria del equipo dirigido por Rubi y el buen desempeño de los delanteros suplentes, parecía poder permitirse el conjunto indálico.

Sin embargo las cosas no han ido como se podían esperar en ese mes de diciembre. El parón navideño afectó de manera grave al vestuario del Almería, que sufrió un gran brote de covid durante la vuelta de las vacaciones. El equipo rojiblanco aún no conoce la victoria en este año 2022 y aún no ha podido mostrar una cara parecida a la que se pudo ver de estos mismos jugadores apenas unos meses atrás.

El regreso de Sadiq Umar se plantea algo más que necesario en la disciplina almeriense. Con Dyego Sousa lesionado y un Juan Villar que no ha disputado más que 88 minutos en toda la temporada, la posición del nueve está desierta. En los últimos partidos es Ramazani quien está ocupando esa posición de forma excepcional por las emergencias rojiblancas.

La pregunta que se hace todo el mundo en Almería es: ¿cuándo volverá Sadiq a España? Todo, por supuesto, dependerá del éxito o fracaso de Nigeria en la Copa de África. De momento lo que es seguro es que Sadiq Umar no estará en el importantísimo duelo ante el Eibar después de que las Súper Águilas hayan sellado el billete para los octavos de final de la Copa de África.

En el caso de que Nigeria cayera frente a Túnez el día 23, Sadiq ya estaría a las órdenes de Rubi para afrontar la visita al Carlos Tartiere donde esperará el Oviedo. Si Nigeria avanza a los cuartos de final, se vería las caras contra Gabón o Burkina Faso. En el supuesto de una derrota nigeriana, Sadiq terminaría su participación en la Copa de África el 29 de enero, lo cual significaría que estaría disponible para recibir al Ibiza el viernes 4 de enero.

La clave está precisamente en ese partido de cuartos de final. Si Nigeria alcanza las semifinales, deberá jugar, en el peor de los casos, el partido por el tercer y cuarto puesto, que se celebrará horas antes de la gran final del 6 de febrero en Camerún. Así que si las Súper Águilas es una de las cuatro mejores selecciones del torneo, Sadiq no volverá a vestir la camiseta rojiblanca, si no hay ningún contratiempo inesperado, hasta el derbi andaluz frente al Málaga en La Rosaleda.