Rubi es optimista: ''Perderemos poco en casa jugando así''

Dura derrota la encajada por el Almería en este lunes ante el Eibar. El conjunto rojiblanco recibió una clase de solvencia y solidez defensiva ante un rival que golpeó dos veces, pero eso le bastó para llevarse los tres puntos de vuelta a tierras vascas.

Rubi en rueda de prensa se mostraba claramente afectado por la situación que atraviesa ahora mismo el equipo indálico, después de no haber ganando en ni un solo partido de los cinco que ha disputado en este nuevo año natural.

Sobre la falta de gol, Rubi no le da demasiada importancia. Piensa que es ''mérito del rival de estar ordenado''. Lo que sí que lamenta el de Vilasar de Mar es la pérdida de contundencia defensiva, algo que caracterizó mucho al equipo rojiblanco en la primera vuelta: ''Hemos perdido ese punto de finura defensiva que nos hacía estar más tranquilos. El 0-1 está entrenado, hay un error defensivo muy claro''.

Insistía Rubi en la preocupación que le supone conceder tan pronto y tan fácil en las últimas jornadas: ''Nos han hecho el gol en un despeje y en un contraataque. Es cierto que estamos encajando siempre primero y tenemos que lograr darle la vuelta a esa situación porque el 1-0 marca mucho''.

Preguntado por la gran polémica del partido, por la alineación de Ramazani como nueve y no de Juan Villar desde inicio, Rubi se ha sincerado: ''Sale de una lesión y se lesiona bastante habitualmente. Sabíamos a qué minutaje podía estar. Si lo meto de inicio y lo saco en el 55' también se me preguntaría por eso. He visto situaciones de gol y si hubiera visto que hemos hecho las cosas muy mal lo diría''.

Ahora las miradas quedan puestas en recuperar a la máxima estrella y goleador del equipo indálico, Sadiq Umar. Rubi le espera ya el jueves para reanudar su actividad junto a un Ramazani que no está teniendo sus mejores momentos como rojiblanco: ''Ramazani con espacios lo tiene más fácil que sin ellos porque esas son sus virtudes, pero no quiere decir que no rinda. Ya he pasado por estas situaciones, me entristece cómo se ha cambiado la dinámica, nos han empujado de forma injusta''.

Por último, Rubi se empeñaba en dejar unas palabras positivas y cargadas de optimismo en una noche tan difícil para la parroquia almeriense: ''Es cierto que al final salimos a los partidos con 11 y estamos en la pelea al 100%. Hemos recuperado a Villar, pronto también a Lazo y Carriço y a Sousa también le queda poco. Las noticias van a empezar a ser buenas y perderemos poco en casa jugando así''.