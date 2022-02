Rubi abre la puerta al mercado de fichajes: "Veremos las posibilidades en el mercado"

El técnico catalán de la UD Almería ha valorado la victoria del Fuenlabrada por 3-1, con una exhibición de Sadiq Umar. Además, Rubi ha abierto la posibilidad de acudir al mercado tras las lesiones sufridas en la defensa

El técnico de la UD Almería, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', ha evaluado las primeras sensaciones de la victoria que han cosechado sus pupilos ante el Fuenlabrada. El míster rojiblanco ha compartido sus primeras impresiones en la rueda de prensa posterior al Almería 3-1 Fuenlabrada en el Estadio de los Juegos Mediterráneos.



Sobre el devenir del encuentro, Rubi se ha mostrado muy satisfecho después de un esfuerzo coral de todo el equipo tanto ofensivamente como defensivamente: "Hemos sacado adelante dos partidos seguidos adelante en casa y eso suele ser muy complicado. Me voy al trabajo de bloque".



Le ha querido dar valor a una victoria ante un siempre complicado y correoso Fuenlabrada, que puntuó ante dos grandes rivales de los rojiblancos: "Se está viendo al mismo Almería de la primera vuelta. He contabilizado casi diez ocasiones de gol frente a un Fuenlabrada que le aguantó a Valladolid y Eibar. Es un Fuenlabrada incómodo. Le hicimos correr y al final recogimos el fruto. También destaco el gol a balón parado"



Ha aclarado también el cambio de Largie Ramazani al descanso, que quizás podría haber sorprendido a más de uno en las gradas del Estadio de los Juegos Mediterráneos: "Ramazani no se queda en el banquillo por la amarilla, sino por unas molestias físicas. Ojalá que esta victoria haya metido dudas a los rivales directos pero si nosotros seguimos así será complicado que nos saquen de ahí arriba".



A pesar de la lesión de Carriço y la entrada de Martos al terreno de juego, el conjunto indálico se repuso del primer golpe que asestó el Fuenlabrada gracias a un clamoroso error de Iván Martos que aprovechó Bouldini. Ha comentado la situación sobre la lesión de Carriço y Rubi no descarta acudir al mercado tras este nuevo contratiempo: "Nos tenemos que replantear la situación con los centrales y veremos hasta qué punto podemos aprovechar la baja de Nieto porque el riesgo que asumimos es cada vez mayor en defensa. Lo valoraremos este fin de semana y veremos las posibilidades".



En un partido en el que todo podrían ser buenas noticias, el técnico indálico ha sido preguntado por la posibilidad de que Sadiq abandone la disciplina indálica para volver a viajar con Nigeria: "No quiero ni pensar lo de Sadiq con la Selección en marzo".