Robertone, a punto para Tenerife

Sadiq parece llegar también a esta gran cita del lunes ante un rival directo

Lucas Robertone ha hablado sobre su recuperación, el partido de la próxima jornada frente al CD Tenerife y el final de temporada. El argentino ha recibido el alta médica después de lesionarse hace un mes frente al Mirandés.

La UD Almería ha disputado tres encuentros sin el de Concordia, pieza clave en el centro del campo. Es la segunda lesión en lo que va de temporada del mediocentro, que espera tener una continuidad prolongada en lo que queda de liga, donde se equipo se juega el ascenso directo a Primera división.

El ex de Vélez Sarsfield ha hecho un repaso en Diario de Almería a cómo llega el equipo al encuentro de esta jornada y a la dureza de la Segunda división en este tramo final de la temporada. Robertone ha vuelto a entrenar con el grupo esta semana y parece que apunta a las Islas Canarias para disputar algunos minutos frente al CD Tenerife, si Rubi lo estima oportuno. Alguien que también estará es el nigeriano Umar Sadiq, indispensable en el planteamiento del técnico catalán. El partido del próximo lunes es un encuentro de altos vuelos, aunque no es cuestión tampoco de forzar los planes en la recuperación del argentino. "Parece que cuando mejor estoy y con más confianza y nivel aparecen estas lesiones que no me dejan tener más continuidad y mantenerla. Son cosas del fútbol, nunca he tenido lesiones musculares y me tocaron todas juntas. Hay que mirar adelante y espero poder estar todo lo que resta de la temporada", contó el argentino.

El rival del lunes no pondrá las cosas fáciles a los de Rubi, puesto que tienen los mismos objetivos que el equipo almeriense. Analizando el partido se cuenta algo destacable del rival, su juego con el balón. "Jugando en casa tendrán más necesidad de salir a buscar el partido y, si sabemos mantener la calma, con la confianza de los de arriba, podemos hacer mucho peligro", explica Lucas.

Robertone sabe la trascendencia del partido a la hora de la persecución por el ascenso directo, "En el caso de que ganemos ellos quedan lejos de la pelea, pero tendrán que pensarlo. Nosotros nos centramos en nuestro trabajo", dijo el '5' de Rubi.

En cuanto a la igualdad en la parte alta de la tabla (siete puntos entre los cuatro primeros clasificados). El argentino ha hablado claro, "estamos tres o cuatro equipos manteniendo una regularidad muy alta para la sumatoria de puntos que llevamos en una categoría tan competitiva. No es fácil. El año pasado Mallorca y Espanyol se distanciaron más, pero este año también hay buenos equipos", concluyó el mediocentro.

Tras su segunda temporada en el equipo de los Juegos del Mediterráneo, el argentino sueña con el tan ansiado ascenso. "Es mi principal objetivo y el de todo el equipo. Ojalá que se nos pueda dar y tengamos un poco de suerte también para estar todos donde queremos", finalizó Robertone.