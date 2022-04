Sadiq recuerda cuando "volvía a casa llorando"

El máximo goleador de la UD Almería lo pasó mal en sus inicios como profesional

Umar Sadiq es el principal referente ofensivo de una UD Almería que lucha por el objetivo de conseguir el ascenso directo a Primera división. Así lo ha reflejado el propio delantero en una entrevista con Omasport Nigeria, donde ha repasado toda su carrera. "Para mí, para ser honesto, estoy acostumbrado a ayudar mucho. Cada temporada solía dar más de 10 asistencias, así que para un delantero es mucho", explica Sadiq.

Y es que el delantero nigeriano ha recordado sus complicados inicios como profesional, una carrera que comenzó en la Roma con 18 años: "Estuve seis meses lesionado en Bolonia. A veces las cosas no salen como las planeaste. Para ser honesto, cuando tenía esa edad, estaba relajado. Porque estaba marcando goles. Yo tenía las cosas fáciles. Pero en ese momento las cosas empezaron a cambiar para mí y se volvieron difíciles. Tuve que hacerme más profesional, aunque a veces hay errores. Porque yo recuerdo que cuando militaba en los Rangers regresaba a casa llorando porque las cosas no iban bien porque veía que mi sueño se me iba".

Unos momentos complicados en los que Sadiq tuvo que tomar la decisión de dar un paso atrás para intentar tomar impulso: "Entonces tuve que llamar a mi agente porque tenía que hacer algo, aunque fuera volver a Segunda de Italia para empezar desde el principio. Me dije que si regresaba al punto de partida sería bueno porque creía en mi talento y no quería que se me escapara, así que tenía que ser más que profesional para volver". Y reconoce que hubo personas que depositaron muchas esperanzas en él, incluso por encima del propio futbolista: "Mucha gente creyó en mí. Algunos más de lo que yo creía en mí mismo. Pero simplemente no funcionó para mí, así que estoy aquí ahora y me estoy divirtiendo en España. Sabes que el fútbol está en todas partes".

Y no le fue mal, llegando a una UD Almería en la que ha acabado de consagrarse como el gran goleador que es y por el que ya se han interesado clubes de mayor entidad: "Cuando vine aquí no me costó mucho adaptarme porque estaba acostumbrado al fútbol táctico italiano y cuando vienes a España es como fútbol total. Entonces, puse mi mentalidad italiana de táctica y encontré las cosas fáciles y, aunque las dos primeras semanas de entrenamiento no fueron fáciles para mí debido al idioma, aún así pude adaptarme rápido".

Su objetivo como jugador del Almería es claro, el ascenso. Y es que conseguir el Pichichi es algo secundario para él: "La gente dentro del fútbol sabe lo que puedes hacer, ve las cosas de manera diferente a los fanáticos, sabes que no puedes cambiarlo. Ahora los medios son lo más fuerte del mundo. Observan los números pero cuando vas al entrenador, mira quién le dio el resultado. Es bueno marcar pero a veces hay que hacer bien el trabajo y los goles llegan".