Jaume: "Si alguien mereció ganar fuimos nosotros"

Por parte del Valencia, Jaume Domenech dio su visión general del partido, destacando el esfuerzo de su equipo, que según el afirma el propio jugador mereció ganar.

Jaume no se mostró muy satisfecho con el resultado final: "Los primeros 20 minutos no estuvimos a nuestro nivel, fueron superiores, pero si alguien mereció ganar fuimos nosotros. Nos ha faltado claridad a la hora de crear ocasiones pero tuvimos algunas claras, no es lo que queríamos".

El Valencia aún no ha ganado en las cuatro primeras jornadas: "A veces las cosas no salen como uno quiere, pero hay que seguir trabajando duro, pronto llegarán las victorias. Nos va a venir bien el calendario, queremos ganar en casa el miércoles, con fuerza".

A pesar de no conseguir la victoria, el Valencia ha dejado la portería a cero: "El míster venía apuntando que debíamos mejorar defensivamente, y hemos hecho un buen partido defensivamente".