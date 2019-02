El Valencia tratará de sellar el pase sin agobios

Valencia (España), 20 feb (EFE).- El Valencia recibe este jueves al Celtic de Glasgow en la vuelta de los dieciseisavos de final de la Liga Europa con el objetivo de que el valioso 0-2 de la ida la permita cerrar sin agobios su pase a la siguiente ronda del torneo y poder a dar descanso a alguno de sus jugadores más utilizados

Con tres competiciones en marcha, la visita del domingo al Leganés en la Liga y la disputa la semana próxima del choque de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey ante el Betis, se espera que Marcelino García Torla, técnico del Valencia, mida los esfuerzos de sus jugadores básicos en una cita sin aparente peligro.

Los tantos de Denis Cheryshev y Rubén Sobrino redujeron la semana pasada los muchos decibelios del Celtic Park y situaron al Valencia con pie y medio en los octavos, pero además mostraron a un rival con muchas limitaciones a la hora de tener el balón, que es lo que deberá hacer en Mestalla si quiere remontar.

Pese a la complicada tarea que tiene por delante el club escocés se espera que miles de sus seguidores, más de 5.000, se desplacen a València, muchos de ellos sin entrada, para apoyar a su equipo.

Aunque el partido parece el adecuado para dar descanso a Dani Parejo, es posible que el futbolista esté en el equipo inicial ante los escoceses, mientras que Gayà y Neto si que podrían tener la oportunidad de descansar.

En cualquier caso, las rotaciones que pueda hacer Marcelino estarán marcadas por los problemas físicos y las sanciones que arrastran algunos de sus jugadores.

El lateral derecho Cristiano Piccini, el central Gabriel Paulista y el delantero Rodrigo Moreno siguen de baja por lesión, mientras que el centrocampista Geoffrey Kondogbia y el defensa Facundo Roncaglia lo son por sanción.

Con sólo diecisiete jugadores disponible del primer equipo, algunos suplentes habituales como Ferran Torres, Kang In Lee o el propio Sobrino podrían formar parte de un once en el que también se baraja la entrada de inicio de Guedes para progresar en su estado de forma.

Por otra parte, la tarea de remontar parece imposible para un Celtic que ha perdido dos de sus tres partidos fuera de casa esta temporada en la Liga Europa, por 3-1 ante el Salzburgo, 2-0 contra el Red Bull Leipzig, antes de vencer por 0-1 ante el Rosenborg.

El triunfo contra el cuadro noruego fue el primero en los últimos quince encuentros fuera de casa en esta competición para el cuadro escocés.

Los de Brendan Rodgers se recuperaron mínimamente de la derrota en Celtic Park con una victoria por 0-1 ante el Kilmarnock en la liga escocesa, lo que les sirvió para consolidarse en el liderato al aprovechar el pinchazo de su máximo perseguidor, el Rangers.

El Celtic lidera cómodamente la competición local, con ocho puntos de ventaja sobre el Rangers, pero mucho tendrá que mejorar para darle la vuelta al 0-2 sufrido por el Valencia en Celtic Park y poder estar en los octavos de final de la Liga Europa.

Los escoceses no tienen novedades en el equipo y se espera que muestren un once más ofensivo que en el partido de ida, cuando Timothy Weah y Odsonne Edouard arrancaron desde el banquillo y no entraron en escena hasta que el marcador estaba ya cuesta arriba.

Alineaciones probables:

Valencia: Jaume Doménech, Wass, Garay, Diakhaby, Lato, Ferran Torres, carlos Soler, Coquelin y Guedes o Kang In Lee, Rubén Sobrino y Cheryshev o Gameiro

Celtic: Bain; Toljan, Boyata, Simunovic, Izaguirre, Brown, McGregor, Sinclair, Christie, Weah y Edouard.

Árbitro: Deniz Aytekin (ALE)

Estadio: Mestalla

Hora: 18:55