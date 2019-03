Marcelino: "Ha habido un tiempo claro para cada equipo"

El entrenador del Valencia, Marcelino García Toral, afirmó que ganar en el campo del Sevilla "es muy buen resultado" para su conjunto, que se impuso por 0-1 con un gol de penalti de Dani Parejo en un duelo "con un tiempo claro para cada equipo".

"Empatar era bueno también, y perder era un mal resultado, pero nada definitivo", añadió.

"En el primer tiempo hemos sido mejores y en el segundo el Sevilla ha sido mejor. Pero no ha sido por demérito nuestro, sino porque el Sevilla es un gran equipo en su campo, ha sabido apretarnos para dificultarnos la salida del balón y nosotros no hemos culminado bien los contragolpes", indicó el técnico asturiano.

Marcelino se marcha "muy satisfecho por la victoria, por el juego del equipo y por el sacrificio defensivo", con la única pega de que "en el segundo tiempo faltó tener algo más el balón", ya que hubo "excesivos pases perdidos y algunas salidas que, de haberlas acertado, generaban situaciones de superioridad".

El preparador valencianista insistió en que "el Sevilla apretó mucho" y se "fue apoderando del juego con una afición volcada", por lo que "en la segunda parte, no se puede decir que el Sevilla no haya merecido el empate", aunque no observó "jugadas polémicas" más allá de que le pareció "claro el penalti" que decidió el choque.

Marcelino García Toral bromeó al decir que "el 16 debe de ser" su "número" porque lleva "16 partidos sin perder y 16 empates", lo que prueba que es "un equipo que ha demostrado ser muy competitivo" aunque en LaLiga cree estar "muy penalizado en relación a los merecimientos con los resultados".

El entrenador valencianista aseguró que "nunca" ha dejado de ser "optimista y ambicioso" pese a los malos resultados del otoño, "porque si no lo eres, no lo puedes transmitir" y, durante esa racha, "los datos demostraban que los resultados no eran acordes a los merecimientos".