El Valencia aparca el drama liguero y no 'tira' la Copa: "Vamos a Sevilla con la ilusión de pasar"

El entrenador del Valencia CF, Javi Gracia, valoró el buen inicio de partido de su equipo este pasado domingo en el Wanda Metropolitano, pese a admitir finalmente que "no es el mejor sitio para recuperar puntos". La derrota contra el Atlético de Madrid (3-1), sólido líder de LaLiga, les deja con sólo dos puntos por encima del descenso; pero la plantilla che aparca el drama liguero para viajar este miércoles a la capital de Andalucía cargados de "ilusión" por eliminar al Sevilla FC y pasar a los cuartos de final de la Copa del Rey.



Aunque la situación liguera es dramática, Javi Gracia aboga por dejar a un lado esos problemas, al menos hasta el jueves, para centrarse mientras tanto en buscar la ilusión perdida en la eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey que el Valencia disputará este miércoles a partido único ante el Sevilla FC, en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. El técnico che dejó claro que no van a 'tirar' esta competición y consideró que la mejor forma de encontrar confianza es seguir avanzando rondas coperas.



"Creo que no estamos en una situación para decir que me centro en esta competición o en la otra. Cada partido tiene que ser un motivo para intentar mejorar y dar nuestra mejor versión. Con la frecuencia de partidos que hay habrá que ir alternando ciertos jugadores, pero sin hacer distinción entre unidades A o B, porque creo realmente que somos un equipo. Habrá jugadores que jueguen más y otros menos. Dependerá de diferentes circunstancias", advirtió el técnico blanquinegro.



"El próximo partido es en la Copa del Rey y claro que vamos a Sevilla con la ilusión de continuar en la competición. Y nos va a dar y nos tiene que dar ilusión elegir once jugadores de inicio, más los que sean necesarios durante el partido, para competir y dar nuestra mejor versión", aseguró Javi Gracia de cara a la visita al feudo nervionense, cita para la que cuenta con la baja segura por lesión del meta Jasper Cillessen y las dudas de Thierry Correia y Mouctar Diakhaby, por sendas molestias en los 'isquios'.



"Tenemos sólo 20 puntos en Liga, pero creo que somos un equipo muy bueno, lo hemos demostrado. En muchos partidos no hemos tenido suerte, pero confío mucho en este equipo y creo que podremos levantarnos para sacar más puntos", explicó a Movistar+ tras el partido en el Wanda Metropolitano Uros Racic, autor del único tanto del Valencia en el Wanda.



El centrocampista coincide con su entrenador y confía en que el duelo ante el Sevilla sea una buena oportunidad para encontrar ese subidón anímico que les guíe y les ayude a remontar el vuelo en la segunda parte de la temporada: "Tenemos que pensar ya en ganar el miércoles en la Copa del Rey y los próximos partidos".





??? Racic: "Tenemos que pensar ya en ganar en la #CopaDelRey y los próximos partidos"#AtletiValencia ???? — Valencia CF ?????? (@valenciacf) January 24, 2021