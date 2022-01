Bordalás, descontento con el empate, habla de Maxi Gómez y Mingueza

El entrenador del Valencia, José Bordalás, dijo que no se quedó contento con el empate logrado este miércoles ante el Sevilla en Mestalla pero valoró el trabajo de sus jugadores y su búsqueda del triunfo pese a haber recibido un gol en propia puerta al poco de empezar. "Creo que en líneas generales el equipo ha estado bien. Me quedo con la actitud del equipo ante uno de los rivales más en forma de la Liga, que está peleando el titulo con el Real Madrid", señaló en rueda de prensa.

"La imagen ha sido buena, hemos competido por el triunfo pero no pudo ser. Hemos tenido ocasiones pero no hemos estado acertados. Nos ha faltado buscar un poco el tiro de media distancia. Ha sido un partido difícil pero me quedo con el trabajo, el esfuerzo ha sido muy bueno. No estoy contento con el resultado pero el equipo ha trabajado y nos quedamos con eso", añadió. Bordalás lamentó las facilidades concedidas en la jugada del autogol de Mouctar Diakhaby y explicó que jugaron con tres centrales para dar continuidad al dibujo que les fue bien en la Copa.

"Las sensaciones fueron buenas y considerábamos que le dábamos equilibrio al equipo pero hemos tenido la desgracia de encajar el gol y no estábamos cómodo por eso pasamos al 4-4-2 y el equipo cogió energía y se fue a por el empate", explicó. El entrenador explicó que el hecho de que entrara Jaume Doménech y no Giorgi Mamardashvili por Jasper Cillessen fue porque venía de competir y resaltó la solvencia del joven central hispano colombiano Mosquera en su debut. "Es un chico joven con gran madurez y potencial y lo ha demostrado. Ha cumplido de manera notable, poco a poco puede ser un jugador de futuro pero no hay que apresurarse", señaló Bordalás, que dijo desconocer el interés del Valencia en Óscar Mingueza.

El entrenador che admitió también que el delantero internacional uruguayo Maxi Gómez puede estar molesto por haberse quedado fuera de la convocatoria para recibir al Sevilla por decisión técnica pero dijo que la decisión es suya y que tiene motivos para haberla tomado. "Puede estar molesto, pero yo decido como técnico y yo conozco los motivos", señaló Bordalás en una rueda de prensa en la que recordó que ha pasado el covid-19 y que se ha perdido algunos entrenamientos.

El técnico dijo que no se quedó fuera por pesar un kilo más de lo que debía. "Los jugadores tienen un margen de un kilo", aseguró el técnico que, no obstante, dio a entender que puede ser que esté en ese peso. "No sé quién lo ha filtrado y con qué objetivo, supongo que para hacer daño al equipo porque es algo que sólo conocemos dentro", afirmó Bordalás, que dijo que él no habla de temas internos en público.