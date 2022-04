Gayà, dolido por las palabras de Pellegrini, contesta al entrenador del Betis, pero recula con los árbitros

El lateral zurdo del Valencia cree que tienen que "convivir" con lo que se dirá dependiendo del campeón y duda del favoritismo verdiblanco

El capitán, José Luis Gayà, fue el encargado de acompañar a José Bordalás en la comparecencia previa al último entrenamiento del Valencia, ya en el estadio donde este sábado (22:00 horas) se disputará la final de la Copa del Rey. El lateral zurdo, que ha estado dosificándose en las últimas jornadas, confesó estar "tranquilo", porque sabe "que el equipo lo dará todo", ya que en su cabeza "está hacer un buen partido y llevar la Copa a Valencia", donde sienten que "la afición es un plus". De hecho, no se cree en desventaja por jugar en la ciudad del rival: "Cuando salgamos, sabemos que no estaremos solos. Hay una afición increíble detrás. La gente siempre ha estado con nosotros. Viniendo a Sevilla pensaba en eso. Estos últimos años no han sido los mejores y la gente estuvo a nuestro lado. Sólo por eso daremos todo para ganar". Además, el internacional español abordó todas estas cuestiones:



¿ESPERA UNA VERSIÓN DISTINTA?

"Mañana veremos la mejor versión del Valencia. En estos últimos partidos nos hemos desenganchado un poquito, pero en estas citas lo importante es cómo afrontemos el partido. Es una final; lo importante es que lo demos todo en el campo y nos vaciemos. Si hacemos eso, tendremos muchas posibilidades de ganar"



ÚLTIMO CONSEJO ANTES DE VIAJAR

"Que disfrute del momento. No sabemos si podremos volver a jugar una final con este equipo. Es una oportunidad única. Ojalá se pueda ganar para disfrutar todos juntos"



SU DISCURSO ANTES DE LA FINAL

"Al final les tengo que transmitir tranquilidad. Les pediré que disfruten. Lo que hemos hecho ya es muy importante. Sólo hay que ver la ilusión de la ciudad. Hemos de estar orgullosos. Ahora, nos queda disfrutar. En 2019 salí a disfrutar y pudimos ganar, y mañana, igual. Intentaremos hacer un gran partido. Una final no sabemos cuándo vamos a poder volverla a jugar"



¿LES MOLESTARON QUE PELLEGRINI HABLASE DE LA AGRESIVIDAD DEL VALENCIA?

"Sí nos ha llegado. Al final son unas declaraciones que no tienen ningún sentido. Hay que jugar el partido y, a partir de ahí, que se hable. No tiene sentido hablar de cosas que no han sucedido. Si ganamos será porque somos un equipo antideportivo y, si ellos ganan, será porque juegan bien. Lo sabemos y vamos a convivir con ello"



GUION PARA GANAR

"Nosotros tenemos claro cómo vamos a jugar. Al Betis se le puede jugar de dos formas. Presionando arriba para robar y marcar o haciendo un bloque bajo-medio fuerte. Mañana se verá el plan"



VEN AL BETIS FAVORITO

"Eso de que el Betis es favorito no sé realmente quién lo dice. Sabemos que en una final se igualan las fuerzas, que nosotros somos un grandísimo equipo. Varios jugadores ya levantamos una Copa en 2019 cuando el Barça era el favorito. Nosotros tenemos que estar centrados en el partido, en cómo jugarles y contrarrestar a sus mejores jugadores. No me molesta"



¿HAY MÁS PRESIÓN AHORA QUE EN 2019?

"A esa final veníamos con la sensación de tranquilidad por tener el trabajo hecho. Veníamos a disfrutar de la final. Pudimos ganarla. Este año en LaLiga estamos alejándonos de esas posiciones de Europa. Esa presión no nos tiene que afectar. Nos jugamos prácticamente toda la temporada en la final. Esta presión es buena... ¡Bendita presión! Nos daría un título y nos brindaría la opción de estar en Europa el próximo año"

"En ese momento ya estábamos en Champions. El hecho de ganar esa final era la guinda a la temporada tan buena que habíamos hecho. En este momento es diferente. No hemos cumplido el objetivo, y de hecho se nos está alejando. No llegamos igual, pero nosotros sabemos de la importancia que tiene el partido de mañana, y así lo afrontaremos. Saldremos a dejárnoslo todo en el campo y buscando el doble objetivo (ganar el título y jugar en Europa)"



ENCARGADO DE LEVANTAR LA COPA

"Sería algo increíble. Es algo que ni en el mejor sueño podía haber imaginado. Ojalá que sea así. Sobre todo por la afición. El recibimiento y la despedida del aeropuerto han sido increíbles antes de venir"



ARBITRAJES Y VAR

"No debemos entrar a decir nada. Ya hablé la semana pasada sobre lo que pensaba. El árbitro pitará lo que vea y no le influirá nada. Estamos aquí para ayudarlos".