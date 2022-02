El CAAD Sevilla Quad Rugby, sin fortuna en el arranque del 'play off'

El conjunto sevillano cedió ante BUC, Lobos y Spartans

El CAAD Sevilla Quad Rugby no ha tenido fortuna en la primera cita de la fase del 'play off' de la clasificatoria final para la final four que se celebrará en mayo, que se ha disputado en el Pabellón de la Universidad Politécnica de Valencia.

El conjunto sevillano salió a por todas en la jornada disputada en Valencia, pero no pudo conseguir ninguna victoria. En el primer partido contra el actual campeón de España, el BUC, puso en práctica tácticas nuevas que se habían entrenado pero la calidad del rival hizo imposible la victoria de los sevillanos (49-26). El segundo partido se la jornada fue uno de los más intensos que se han jugado contra los Lobos de Valencia, llegando a forzar una prórroga que se les escapó en las últimas jugadas del tiempo extra (40-41). Para terminar la jornada, otro partido súper emocionante que estuvo disputado hasta los últimos segundos contra Spartans Granollers, que se impusieron en el marcador (45-47).

Ha sido, por tanto, un fin de semana de aprendizaje para el CAAD Sevilla Quad Rugby. La convocatoria la han compuesto Carlos Manuel Reina, Marinés Cortázar, Deme González, Kristina Reyes, Sergio Ollero, David Virúez, Juande Vázquez, Raúl "Kino" Asensio y Samuel García. La entrenadora Isabel Álamo, el mecánico Berto Dacosta y el auxiliar Emilio Tortosa.

"El nivel del rugby en silla de ruedas en España se nota que ha subido y eso es una gran noticia, ahora nos toca seguir trabajando para estar entre los mejores equipos de ella", aseguraba Deme González, capitán del CAAD Sevilla Quad Rugby.

La segunda parte de esta fase, se llevará a cabo dentro de un mes en Granollers, Barcelona. El equipo de rugby en silla de ruedas sevillano cuenta con el patrocinio de CAAD Construcciones de La Luisiana y la colaboración de Ortopedia Ortoglobal, Fundación La Caixa, afinsoftware, Ideo Ortopedias y el Ayuntamiento Alcalá de Guadaíra.