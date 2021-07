Altug Celikbilek se corona en el ATP Challenger de Pozoblanco

El turco Altug Celikbilek se proclamó campeón del Open Ciudad de Pozoblanco 'Covap', Memorial Fabián Dorado, torneo del circuito Challenger de la ATP con 52.080 euros en premios, tras superar a su compatriota Cem Ilkel por 6-1, 6-7(2) y 6-3 en una hora y 47 minutos de juego.

Celikbilek comenzó más metido en el partido y cuando su rival quiso darse cuenta ya tenía, prácticamente, perdido el primer set. Ilkel, cuya fortaleza con su primer servicio había resultado clave a lo largo del torneo, no tuvo buenos porcentajes, jugaba con segundos y se veía a merced de un rival que le dominó con claridad desde el fondo.

El cuarto favorito apenas hacía daño con sus golpes, que se le quedaban muy cortos y permitían a Cilekbilek moverle por la pista. Con 3-0 en contra, al fin, Ilkel pareció despertar, ganó su saque con cierta solvencia e intentó meterse en el set. Sin embargo, su rival y amigo no daba opciones, con altos porcentajes de primeros, dominaba y sacaba adelante sus saques con mucha comodidad -sólo perdió tres puntos con su servicio en todo ese primer set-. Y apretaba al resto.

Con 4-1 volvió a tener opciones de 'break' y aunque Ilkel logró salvar uno con una espectacular dejada, no pudo hacer lo propio con el segundo. Celikbilek, a continuación, cerró un set que apenas había durado 24 minutos.

El segundo pareció comenzar de forma muy diferente. Ilkel ya estaba totalmente metido en el partido y podía contrarrestar la superioridad de su rival. Además, comenzó con dos 'aces' de entrada en el primer juego y cuatro primeros saques que le dieron confianza y le permitieron, por primera vez, mandar en el marcador. Incluso llegó a ponerse 0-30 en el segundo juego, al resto. Pero enfrente estaba un rival muy complicado, al menos esta semana, que no ha dado apenas opciones a sus rivales y que mantiene una regularidad que obliga a jugar siempre a un gran nivel para poder contrarrestarlo.

Sólo alguna esporádica doble falta hacía dudar, pero era anecdótica. Con ello, la igualdad estaba servida. Con 2-2, Ilkel volvió a cometer errores con su saque y jugar con segundos, lo que estuvo a punto de costarle de nuevo un 'break'. Lo sacó adelante al tiempo que ya empezaba a ganar algunos intercambios que, en el primer set, siempre habían acabado en el casillero de su rival y obligaba a éste a arriesgar un poco más. Asimismo, trataba de romperle el ritmo con dejadas, en las que se veía a Ilkel especialmente acercado.

Los puntos se hacían más largos y el partido ganaba en vistosidad con el paso de los minutos, aunque las sensaciones eran que, en el momento que Ilkel bajara un poco el ritmo, Celikbilek acabaría pasándole por encima.

Con esa igualdad, el 'tie break' estaba cantado. Y en él, Ilkel rozó la perfección, al tiempo que su rival no dio muestras de la solidez escenificada hasta ese momento. Con 1-1, Celikbilek, que a diferencia del arranque no pasaba en este set de un 50% en porcentaje de primeros, cometió su quinta doble falta y permitió a Ilkel ponerse con ventaja, que luego ratificaría con dos buenos servicios para situarse 4-1 arriba. Una ventaja que se ampliaría tras otro error no forzado (5-1). Dos buenos saques de Cem Ilkel cerraron el set con un concluyente 7-2 en cincuenta minutos. El duelo ya pintaba de diferente color.

La inercia se mantuvo en el arranque de la tercera manga, en la que por primera vez un Celikbilek que seguía jugando con segundos servicios sufría para sacar adelante su saque. No sólo lo sacó sino que rozó el punto de 'break' en el siguiente. Sólo un incomprensible error propio en un fácil 'smash' lo evitó.

No sería en esa ocasión, pero sí en la siguiente. Con 2-1, Celikbilek volvió a elevar el nivel al resto, presionó a Ilkel y lo desbordó, logrando una ruptura que no llegaba desde el primer set y que luego ratificaría con su saque, que certificaba con un 'ace'.

Con 4-1, el partido parecía claramente decantado. Celikbilek, hasta ese momento, no había cedido ninguna bola de 'break' en todo el partido y su rival, pese a ser un gran restador, apenas había tenido opciones al resto. Pero con 4-2 llegó esa oportunidad esperada. A los errores con su saque, Altug añadió otra doble falta y su rival lo aprovechó para equilibrar el set (4-3).

Sólo fue un lapsus. Celikbilek respondió con otra ruptura, que esta vez sí fue la definitiva (6-3). El ganador suma 80 puntos para el ránking de la ATP y se embolsa un total de 6.190 euros, mientras que el finalista contará a partir de mañana con 48 puntos más en su casillero y suma 3.850 euros.