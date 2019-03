Tres centrales (IV): Defectos y virtudes frente a dos delanteros

Hay que mirar lejos para ver cerca. A veces perdemos la posibilidad de observar lo que tenemos delante porque no sabemos enfocar como es debido. Al ampliar nuestro ángulo de visión tenemos la capacidad de observar lo que nos rodea y ver con más nitidez lo que tenemos cerca. En nuestro interior reside la reflexión del conocimiento que asimilamos del exterior. En cada periodo de la historia nace un modelo ganador, mejor dicho, cada periodo está marcado por la hegemonía de uno u otro modelo.

Por eso, lo que debemos cuestionarnos es el porqué de estos cambios. ¿Qué ha sucedido para que esa corriente deje de ser dominante y permita espacio a la duda? En la duda nace la reflexión, la búsqueda insaciable de crear algo novedoso, de cambiar el rumbo con un giro brusco de babor a estribor. Lo determinante realmente no es el cambio de rumbo, lo importante es la gestión de ese cambio, el convencimiento y sobre todo el reconocimiento, en este caso, por parte de jugadores y aficionados.

Las cuestiones principales son: averiguar cuáles son los defectos del modelo dominante y cómo encajan nuestras ideas en el momento futbolístico actual. Un dibujo no hace dos equipos iguales, es más, incluso los puede hacer opuestos.

Todas las estructuras tienen defectos y virtudes. Me voy a centrar en una sola estructura, compuesta por 3 centrales, 2 carrileros, 3 centrocampistas (1+2) y 2 delanteros, enfrentada a una estructura con 2 líneas de 4 y 2 delanteros.

Para esta disposición tenemos que diferenciar dos situaciones muy diversas. La fase defensiva en campo propio, y la fase defensiva en campo adversario ante juego combinativo. Requiere una importancia vital la orientación y coordinación de los jugadores que actúan en el carril exterior, es decir, carrilero, interior y uno de los delanteros. Como ejemplos claros donde fijarnos para observar estos comportamientos, tenemos dos equipos de referencia. Para defender con bloque bajo, la Juventus de Antonio Conte, y para defender en campo adversario coordinando los movimientos de los roles antes mencionados, el Hoffenheim de Julian Nagelsmann.

Dentro de los defectos, la principal dificultad radica en la gestión de los dos delanteros. Normalmente uno es más referencia y el otro es más móvil. Lo que sucede es que si realizan movimientos coordinados y sobre todo si se cruzan de lado con ruptura y apoyo, esa superioridad de pizarra puede verse mermada y crear muchas dificultades a los tres (ver Herta de Berlin 17/18). Es primordial trabajar sobre la altura de la línea y la zona hasta donde seguir el movimiento de apoyo coordinando alturas con el mediocentro.

Otro de los puntos débiles que podemos observar es cuando el rival somete a nuestro carrilero a defender a la misma altura formado una línea de cinco y dejando mucho espacio e iniciativa al contrario. El modo de resolver esta situación es hacer saltar al carrilero sobre el lateral orientando hacia dentro donde hay mayor densidad para evitar juego exterior con salida de zona del central. En los defectos muchas veces se encuentran las virtudes y está disposición las tiene. La variante de formar línea de 4 con el carrilero opuesto existe siempre, por tanto, se puede trabajar sin problema la presión del carrilero sobre el lateral coordinando los sucesivos movimientos de cobertura y la basculación en el cambio de orientación.

En principio, hablamos de una disposición con muy buena densidad y ocupación del carril central (hasta ocho jugadores), ante una inferioridad, reitero, sobre la pizarra, del carril exterior que puede hacer pensar en una situación de desventaja dos contra uno. Será un objetivo que dentro de los mecanismos del entrenador se pueda armar un sistema de comportamientos defensivos que permita realizar con éxito ambas fases del juego sin poner en riesgo la supuesta inferioridad.

Como en cada periodo, unos lucharán por sobrevivir a sus ideas, mientras otros tratarán de crear un nuevo cambio de tendencia para dominar las disposiciones tácticas.

Guillermo Abascal es entrenador UEFA Pro y su última experiencia en los banquillos fue en el Lugano de la primera división suiza.