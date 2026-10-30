El soñado regreso del Juan Lebrón - Ale Galán tendrá que esperar

La Federación Española de Pádel ha confirmado la baja de Ale Galán para el Mundial, que se celebra la próxima semana en Kuwait

Pese al fiasco vivido hace dos años en la final del Mundial, el seleccionador español, Juanjo Gutiérrez, había dejado clara que su apuesta volvería a ser la misma en el Campeonato del Mundo que se va a celebrar en Doha (Catar) esta próxima semana y que los aficionados podrían volver a ver jugando juntos a Juan Lebrón y Ale Galán.

Los que fueran números uno del mundo durante tres años y que se separaron a principios de 2024 perdieron aquel partido decisivo. La relación no es la más cordial, pero ya parecen haber limado asperezas y Lebrón reconocía no hace mucho en una entrevista que estaba encantado de poder volver a jugar junto al madrileño.

Sin embargo, la presencia de Galán era una incógnita después de que esta semana se borrase por lesión del Major de Qatar y, finalmente, será baja en el torneo mundialista. Así lo ha reconocido la propia Federación Española de Pádel (FEP), quien esta mañana anunciaba la baja del madrileño y quién será su sustituto en la convocatoria: Javi Leal.

La FEP confirma la baja de Ale Galán

"Lamentamos su ausencia en esta importante cita internacional y le deseamos una pronta recuperación. Mucha fuerza y mucho ánimo, Ale", publica la FEP en su comunicado. En él, el jugador madrileño también tenía unas palabras, en las que lamentaba no poder estar junto a sus compañeros. "Me da mucha rabia no poder ayudar a la selección en el Mundial, pero seré el primero que esté apoyando a España. Gracias a todos. Volveré más fuerte", afirma Ale Galán.

Javi Leal, su sustituto, era uno de los cuatro jugadores que estaban en la prelista y que, finalmente ha entrado en un equipo que sigue siendo muy fuerte, el mejor hombre por hombre, pero que pierde a una pieza importante que podría decantar el punto clave ante, previsiblemente, Argentina.

El objetivo de los de Juanjo Gutiérrez es recuperar el título tras dos victorias consecutivas de los argentinos. No lo logran desde 2021. Justo lo contrario que las féminas, que son las vigentes campeonas y, con Carolina Navarro como seleccionadora, parten como claras favoritas.

Con este único cambio, así quedan las dos selecciones, masculina y femenina, para el Mundial de Pádel de Kuwait 2026:

Convocatoria de la selección española masculina

Arturo Coello

Paquito Navarro

Juan Lebrón

Mike Yanguas

Jon Sanz

Coki Nieto

Aimar Goñi

Javi Leal

Convocatoria de la selección española femenina

Andrea Ustero

Ari Sánchez

Bea González

Claudia Fernández

Gemma Triay

Marta Ortega

Martina Calvo

Paula Josemaría