Así queda el ránking de pádel tras la prematura eliminación de Galán y Chingotto y el sorpresón de Fernández y Calvo

Arturo Coello y Agustín Tapia han dejado casi sentenciada la lucha por el número uno tras ganar en Dusseldorf y ampliar su ventaja al frente del ranking masculino

"Siendo muy honesto, lo veo complicado -el número uno a final de año-. Está muy cuesta arriba. Queda el final de temporada, pero es verdad que aquí el año pasado cambiaron las sensaciones y de repente empezamos a conseguir los resultados", señalaba Ale Galán este viernes pasado tras alcanzar las semifinales del P2 de Dusseldorf de Premier Pádel.

Lo que veía difícil ya se le ha puesto casi imposible después de caer por segundo torneo consecutivo antes de la final. En ambas ocasiones fue ante Franco Stupaczuk y Jon Sanz, que apenas llevan tiempo jugando juntos, pero ya han encadenado las dos últimas finales. Eso les ha permitido recuperar el cuarto puesto del ránking, que les habían quitado Paquito Navarro y Martín di Nenno.

Y eso también ha permitido a Arturo Coello y a Agustín Tapia casi sentenciar el número uno otro año más. Si la pasada temporada la lucha estuvo abierta hasta el penúltimo torneo, la diferencia que hay ahora entre ellos y Galán y Chingotto se antoja insalvable. Los Uno sacan 3.000 puntos a sus perseguidores en el ranking FIP y más de 2.000 en la Race cuando sólo quedan cuatro torneos y las Premier Pádel Finals, por mucho que dos de esos eventos sean los Majors de Kuwait y México, en los que se reparten muchos puntos.

Sólo la ausencia de los primeros del ránking abriría las puertas a sus perseguidores. Coello y Tapia sumaron en Dusseldorf su tercer título seguido y afrontan con confianza el P1 de Milán que arranca este lunes en la capital lombarda.

Martina Calvo y Claudia Fernández no paran

Si el ránking masculino parece claro, el femenino es una locura por la sucesión de parejas ganadoras que se están dando este año. La aparición estelar de la nueva dupla formada por Claudia Fernández y la joven Martina Calvo lo ha cambiado todo. Aunque ha permitido que las dos parejas perseguidoras de Triay Brea no hayan podido alcanzarlas todavía. Sin la contundencia del pasado año, la ventaja que tienen en el número uno parece que les permitirá acabar arriba por segundo año consecutivo.

No obstante, tendrán que estar alerta porque, en Dusseldorf, de nuevo, se vieron fuera de la final. Eso lo aprovecharon Martina Calvo y Claudia Fernández para ganar su segundo título. Y lo hicieron de forma contundente, por 6-3 y 6-0, a Ari Sánchez y Andrea Ustero en la final.

Ranking masculino FIP

1. Arturo Coello - 19840 puntos

2. Agustín Tapia - 19840 puntos

3. Alejandro Galán - 16860 puntos

4. Federico Chingotto - 16860 puntos

5. Juan Lebrón - 7590 puntos

6. Leo Augsburger - 7140 puntos

7. Franco Stupaczuk - 6090 puntos

8. Paquito Navarro - 6070 puntos

9. Mike Yanguas - 5953 puntos

10. Jon Sanz - 5281 puntos

11. Martín di Nenno - 4710 puntos

12. Coki Nieto - 4515 puntos

13. Momo González - 4320 puntos

14. Fran Guerrero - 4871 puntos

15. Lucas Campagnolo - 3620 puntos

16. Javi Leal - 3540 puntos

17. Juan Tello - 3090 puntos

18. Edu Alonso - 3085 puntos

19. Javier Garrido - 2820 puntos

20. Lucas Bergamini - 2720 puntos

Ranking femenino FIP

1. Gemma Triay - 15700 puntos

2. Delfi Brea - 15700 puntos

3. Bea González - 13700 puntos

4. Ari Sánchez - 12990 puntos

5. Paula Josemaría - 12520 puntos

6. Claudia Fernández - 11830 puntos

7. Andrea Ustero - 10835 puntos

8. Martina Calvo - 7705 puntos

9. Sofía Araújo - 6631 puntos

10. Claudia Jensen - 5766 puntos

11. Marta Ortega - 5541 puntos

12. Tamara Icardo - 5331 puntos

13. Alejandra Alonso - 4781 puntos

14. Alejandra Salazar - 4633 puntos

15. Marina Guinart - 4451 puntos

16. Verónica Virseda - 4033 puntos

17. Aranza Osoro - 3470 puntos

18. Beatriz Caldera - 3056 puntos

19. Carmen Goenaga - 3056 puntos

20. Victoria Iglesias - 2801 puntos