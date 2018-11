Dani Rodríguez: "Nos quitamos esa presión"

El base verdiblanco Dani Rodríguez valora la importancia de haber amarrado la primera victoria fuera.

El jugador del Real Betis Dani Rodríguez atendió esta semana al programa de ´5 vs. 5´ tras el triunfo ante el C.B. Prat. "Es probable que nos falte algo, porque hay momentos que se juega muy bien, pero en otros desconectamos y por eso recibimos parciales grandes. Trataremos de trabajar para seguir mejorando", admitió pese al triunfo, el primero de los verdiblancos fuera de casa. "Era muy importante porque veníamos de dos partidos fuera que no habíamos jugado bien, ahora nos hemos quitado esa presión y el equipo sabe que se puede ganar, hay que seguir con esa línea en casa y fuera", añadió el base catalán, que no dudó en señalar los puntos débiles que el equipo debe mejorar. "Posiblemente debamos mejorar en la defensa en general, porque a veces desconectamos un poco y no estamos finos. La gente lo intenta, pero falta terminar de acoplarse un poco más", añadió.

Rodríguez también valoró su relación con Lluís Costa. "Muy bien, tenemos buena relación dentro y fuera de la pista, tenemos el objetivo de hacer lo que toca y que el equipo juegue bien", manifestó.