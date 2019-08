Lara y Sardelli, víctimas colaterales de la FER

La polémica salpica al remo español tras la exclusión de varios deportistas para el Mundial que arranca el próximo domingo en Linz Ottensheim (Austria). Una decisión que afecta a dos sevillanos, Jaime Lara y Marco Sardelli, y que coincide con la reciente emisión del programa '¿Te lo vas a comer?', dirigido por el cocinero Alberto Chicote y en el que varios miembros del combinado nacional denunciaban las deficiencias en la dieta que le proporcionaban desde el C.A.R. de La Cartuja. "Las comidas son malas, unos desayunos muy tristes. Pavo, queso, cereales con mucho azúcar, carne seca... No es la calidad que uno espera para un deportista", confiesa Lara a ESTADIO Deportivo, aunque sin establecer directamente una relación causa-efecto entre la emisión del programa y la medida de la denominada comisión técnica de la Federación Española. "No queremos pensar que sea eso, pero un tema deportivo no ha sido", asegura el hispalense.



"exclusivamente" deportivos. "Nunca estas decisiones serán por razones extradeportivas o unilaterales de ningún miembro u órgano de esta Federación", añade la nota, que acusa al remero sevillano de faltar a la verdad. "No podemos entender de dónde sacan deportistas de esta Federación, como Jaime Lara, que este cuatro sin timonel está a tres segundos de los mejores (...). Las afirmaciones que se hacen son FALSAS", recalca la FER para incredulidad de Lara, que considera que los resultados a los que se agarran, para tan "tajante" crítica, "no son del momento actual" y sólo "intentan esquivar" su anómala decisión. "El remo es relativo. Las finales no son a la misma hora, el viento puede cambiar. Esto no es como el atletismo, en un estadio cerrado", se defiende Lara, quien se queda con el "cariño" que le han mostrado durante el trance. "Nos hemos sentido respaldados por los medios, los entrenadores, la Federación Andaluza...", afirma el remero hispalense, en sintonía con el comunicado de la federación regional, que mostró su "apoyo a todos los deportistas excluidos", y de los propios entrenadores, que han desautorizado la versión de la FER. "Este año era el clasificatorio. Nos queda la repesca, pero sólo se clasifican dos", se lamenta un dolido Lara, que siente "tristeza" por todo lo sucedido y ve disiparse el sueño de la carrera olímpica.