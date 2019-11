Isa Sánchez, el ejemplo de que "sí se puede"

Moderada por la decana de la Facultad de Ciencias del Deporte, África Calvo, tuvo lugar una mesa redonda en la que se trataron algunos casos a los que antes aludía Javier Imbroda y que han vivido y, a veces sufrido, algunos de sus protagonistas.

Y entre los participantes destacó una Isa Sánchez que, antes de ser directora general de la Junta de Andalucía, fue profesional del deporte, jugadora de elite, medallista olímpica€ pero que también logró sacar adelante una licenciatura universitaria. Por ello fue una de las precursoras del proyecto 'Mentor 10', en el que participan los deportistas de elite andaluces e intenta inculcar a los jóvenes de hoy en día la necesidad de formarse para el futuro.

"Yo pienso en lo que me gustaría haber tenido cuando empezaba en el deporte e intento aplicarlo con este programa", aseguró Sánchez, quien destacó que estos deportistas "conocen unos valores que pueden transmitir". Y puso como ejemplo una selección femenina que conoce de primera mano y en la que el 80 % de sus protagonistas no estudia nada. "Hay que cambiar la mentalidad", indicaba. Un reto aún mayor cuando se enfrenta a la fuga de talentos con dirección a Estados Unidos, algo con lo que hoy día no puede competir, pero espera hacerlo en el futuro.

"La oferta que ahora hace EE.UU. es muy golosa y muchos se van para vivir la experiencia. Es difícil competir pese a que España es la segunda potencia en baloncesto y pese a que luego hay un tanto por ciento alto de fracasos, de chicas que se vuelven. Ahora mismo no tenemos un producto, pero estamos trabajando en ello, para que nuestra oferta pese tanto como la estadounidense", manifestó.