Carola Salvatella, una científica... de alto nivel

Una de las referentes de la selección española de hockey sobre hierba, a la que patrocina Helvetia Seguros, Carola Salvatella dice que empezó a jugar casi porque no tuvo otra opción después de que lo hicieran su abuelo, su padre o sus primos, porque "el hockey es una tradición familiar en Terrassa", la ciudad donde vive y donde se enganchó a un deporte que la ha convertido en internacional y que la apasiona igual que su labor como divulgadora científica con la que lo compagina.

Jugadora del Egara y de la selección, Salvatella esperaba vivir sus segundos Juegos Olímpicos este verano en Tokio antes de su aplazamiento por la propagación de la COVID-19, una enfermedad por la que ya empezaron a preguntarla los alumnos de los colegios donde imparte talleres de ciencia, "de forma sencilla y muy prácticos":

- P: ¿Cómo ha llevado el tiempo de confinamiento?

- R: Lo he vivido un poco por fases, al principio pensábamos que sería cosa de quince días, como una experiencia diferente. Somos 8 hermanos y nos lo pasamos bien en casa, pero cuando se vio que la cosa era más grave, que iba para mucho, con un poco de agobio y unos días durillos. Cuando pienso que llevamos ya casi tres meses casi no me lo creo, ha pasado más rápido de lo que creía. Pero la salud iba por delante y como todo el mundo nos hemos ido adaptando, día a día.

- ¿Qué tal lo de entrenar en casa?

- R: En la selección nos han mandado un plan físico que adaptaban los ejercicios a lo que podíamos hacer sin material y cada día. Por la mañana más de fuerza y por la tarde más cardio. Era un poco difícil, pero el plan era muy completo, ocupaba horas, que eso también iba bien, y he empezado a hacer cosas que no había hecho antes como yoga. Luego al empezar a salir a correr se nota mucho que es diferente.

- P: ¿En qué le puede afectar el aplazamiento de los Juegos?

- R: Cuando lo dijeron ya lo teníamos todas un poco asumido, porque íbamos viendo que la situación era difícil, pero es duro porque llevamos mucho tiempo entrenando. El año olímpico siempre es muy exigente, hay una presión mental para llegar a tope y poder estar en la lista. Estás en un nivel muy alto de físico, de hockey y mental y ver que se acaba es complicado, aunque con el tiempo tienes que replantearte la situación, planear el año siguiente, adaptarte y empezar a ver la parte positiva, como que vas a tener más tiempo para prepararte porque este año no iba a ser factible realizarlo de forma normal.

- P: En un mismo año habrá Juegos y Campeonato de Europa...

- R: Normalmente el año olímpico ya es exigente y el que viene lo será aun más con el Europeo justo antes de los Juegos, pero son oportunidades que puedes ver como buenas porque te ayudarán a preparate más. Mentalmente tenemos que estar superpreparadas porque va a ser duro.

- P: ¿Cómo hace compatible su dedicación al hockey con su trabajo?

- R: Yo trabajo en una empresa que se llama FunBrain que imparte charlas de divulgación científica en colegios que suelen ser de una hora o dos horas y me permite combinarlos con los entrenamientos del club y cuando tengo que estar con la selección. Voy a colegios normalmente alrededor de Barcelona. Si me ponen taller de 9 a 11 al mediodía puedo entrenar. Tenemos asumido que los estudios son para cuando acaba la carrera del hockey, que no es un deporte profesional aunque actuamos como tal a nivel selección sobre todo.

- P: ¿De dónde le viene esta vocación?

- R: Estudié ciencias biomédicas, porque siempre me gustaron las ciencias y podía ver un poco de todo relacionado con la salud y elegí bien. Cuando acabé la carrera después de Río hice un máster de comunicación científica y vi que me gustaba mucho porque si investigamos pero no llega a la gente no sirve de nada. Aunque hay que contar los conocimientos de forma fácil porque hay que gente le asusta un poco o le da pereza la ciencia porque cree que es complicado.

- P: ¿Y cómo enfoca las charlas con niños?

- R: Hice un cuento que fue el proyecto final de carrera sobre el alzheimer dirigido a niños y otro también sobre el síndrome de down para que lo conozcan. Son talleres de ciencia muy prácticos sobre todo de experimentación. Los hacemos para la etapa de infantil, muy básicos de temas como alimentación saludable o el cuerpo humano, pero también en la ESO y talleres especiales para adultos y personas mayores, pero sobre todo para primaria y ESO. Los últimos días antes de confinarnos los niños ya empezaban a preguntar por el coronavirus y se interesaban por el tema. Ahora todos hemos hecho un máster. En los meses que llevamos de 2020 casi he tenido el doble de visitas que el año pasado en la web que tengo -cienciadivulgación.com- donde cuelgo cosas relacionadas con ciencia para jóvenes y adultos.